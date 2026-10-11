Xbox Game Pass ha già cinque giochi confermati in arrivo a novembre, con un classico sul calcio

Questi riguardano solo i giochi con lancio al day one su Game Pass, che dunque hanno già ricevuto conferma del loro arrivo sulla piattaforma.

Ovviamente si tratta di una panoramica ancora molto parziale, ma intanto possiamo fare una lista preliminare di quei titoli che hanno già ricevuto la propria conferma nel catalogo di Game Pass il prossimo mese:

Manca ancora un bel po' di tempo e non abbiamo ancora la panoramica completa di questo mese, ma intanto possiamo dire che ci sono già cinque giochi confermati in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di novembre , tra i quali almeno un titolo di notevole richiamo a tema calcistico.

Vari indie con idee particolari

Tra i giochi previsti arrivare il prossimo mese su Game Pass spicca dunque la presenza di Football Manager 27, nuovo capitolo di quella che è ormai una vera e propria istituzione per gli appassionati di calcio in ambito videoludico, rinnovando la tradizionale collaborazione del franchise con l'abbonamento di Microsoft.

Gli altri titoli sono novità che potrebbero essere più o meno note, ma formano un pacchetto di titoli caratterizzati da una certa varietà di generi e atmosfere.

Gravhounds, per esempio, è un gioco d'azione cooperativo che arriverà in accesso anticipato e ci vede interpretare una squadra di cani antropomorfi da combattimento, che si ritrovano a costruire basi su pianeti alieni e difenderle con armi da fuoco.

VOID/BREAKER raggiunge la versione completa 1.0 e arriva sul mercato, oltre che su Game Pass, con la sua dose di azione in stile sparatutto bullet hell e roguelite.

Come può suggerire il nome, Warhammer Survivors si pone all'incontro fra Vampire Survivors e il franchise Warhammer, creando un misto di sicuro impatto e probabile potere d'assuefazione, mentre Thronefall è un gioco di strategia "minimalista" ad ambientazione medievale.

Considerando che siamo ancora in attesa di scoprire la seconda ondata di giochi in arrivo a ottobre è chiaro che questa panoramica è solo preliminare, con ulteriori comunicazioni che arriveranno nei prossimi giorni da parte di Xbox.

Nel frattempo, sono stati annunciati i giochi della prima parte di ottobre, alcuni dei quali già disponibili, delineando un mese davvero ricchissimo per Game Pass, con l'uscita di Gears of War: E-Day, Battlefield 6 e Valor Mortis, tra i tanti altri.