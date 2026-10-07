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Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo nella prima parte di ottobre, con Battlefield 6

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nella prima metà di ottobre nel catalogo di Xbox Game Pass, oltre a quelli già noti: si tratta di altri nove titoli con molte novità.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/10/2026
Il logo Xbox

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di ottobre, con un'infornata composta da nove titoli tra i quali spicca la presenza di Battlefield 6, che si configura come una delle aggiunte di maggior rilievo nel catalogo Ultimate.

Ci troviamo peraltro in un periodo particolarmente ricco già dai giorni precedenti: tra fine settembre e inizio ottobre abbiamo infatti assistito all'arrivo di Minecraft Dungeons 2 e di Gears of War: E-Day, messo a disposizione proprio nella giornata di ieri, dunque c'è già diversa roba da giocare, a ma questi vanno aggiunti anche i seguenti:

  • Echo Weaver - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 ottobre (Ultimate, PC)
  • Forever Ago - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 ottobre (Ultimate, PC)
  • Neon Abyss 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
  • Battlefield 6 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 13 ottobre (Ultimate, PC)
  • Deep Dish Dungeon - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 13 ottobre (Ultimate, PC)
  • Valor Mortis - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 13 ottobre (Ultimate, PC)
  • Bluey's Happy Snaps - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 15 ottobre (Ultimate, PC)
  • Chained Beasts - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 15 ottobre (Ultimate, PC)
  • Beypond these Stars - PC, 16 ottobre (Ultimate, PC)

A cui vanno aggiunti anche Shape of Dreams per PC e Xbox Series X|S disponibile da oggi e il suddetto Gears of War: E-Day per completare il quadro dei titoli di ottobre, considerando anche quelli già annunciati in precedenza.

#Game Pass
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