Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo nella prima parte di ottobre, con Battlefield 6

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di ottobre, con un'infornata composta da nove titoli tra i quali spicca la presenza di Battlefield 6, che si configura come una delle aggiunte di maggior rilievo nel catalogo Ultimate.
Ci troviamo peraltro in un periodo particolarmente ricco già dai giorni precedenti: tra fine settembre e inizio ottobre abbiamo infatti assistito all'arrivo di Minecraft Dungeons 2 e di Gears of War: E-Day, messo a disposizione proprio nella giornata di ieri, dunque c'è già diversa roba da giocare, a ma questi vanno aggiunti anche i seguenti:
- Echo Weaver - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 ottobre (Ultimate, PC)
- Forever Ago - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 ottobre (Ultimate, PC)
- Neon Abyss 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- Battlefield 6 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 13 ottobre (Ultimate, PC)
- Deep Dish Dungeon - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 13 ottobre (Ultimate, PC)
- Valor Mortis - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 13 ottobre (Ultimate, PC)
- Bluey's Happy Snaps - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 15 ottobre (Ultimate, PC)
- Chained Beasts - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 15 ottobre (Ultimate, PC)
- Beypond these Stars - PC, 16 ottobre (Ultimate, PC)
A cui vanno aggiunti anche Shape of Dreams per PC e Xbox Series X|S disponibile da oggi e il suddetto Gears of War: E-Day per completare il quadro dei titoli di ottobre, considerando anche quelli già annunciati in precedenza.
Tante novità disponibili al lancio nel catalogo
Si tratta insomma di un bel pacchetto di giochi in arrivo in Game Pass, ma bisogna considerare che si tratta solo della prima mandata, con la seconda che verrà annunciata tra un paio di settimane, seguendo la procedura standard.
Tra i giochi di maggior rilievo c'è sicuramente Battlefield 6, che stranamente giunge nel servizio su abbonamento Microsoft proprio nel periodo di avvicinamento al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 4, ma non essendo questo più compreso nel piano Game Pass non dovrebbe esserci una grande concorrenza.
Si tratta peraltro di ben sette lanci al day one direttamente nel catalogo dell'abbonamento, che in questo caso presenta un aggiornamento rivolto decisamente più al piano Ultimate che agli altri.
Proprio in queste ore abbiamo pubblicato la nostra recensione di Forever Ago, che verrà messo domani a disposizione su Game Pass, mentre molto interessante risulta anche Valor Mortis, nuovo souls-like in prima persona che ci trasporta in una versione horror e metafisica delle guerre napoleoniche.
Ricordiamo inoltre i giochi che lasceranno il catalogo a metà ottobre, tra i quali troviamo alcuni titoli di grande interesse come Clair Obscur: Expedition 33 e A Plague Tale: Requiem.