The Conjuring: Unspoken è la nuova avventura horror di Supermassive, in arrivo su Netflix

La data di uscita è peraltro piuttosto vicina: in base alla comunicazione odierna, The Conjuring: Unspoken è in arrivo il 13 ottobre su Netflix, direttamente giocabile da tutti gli abbonati al servizio di streaming video come aggiunta standard al catalogo, sebbene si tratti di un prodotto interattivo.

Si tratta di un nuovo capitolo nella serie di horror The Conjuring, trasformato in questo caso in una sorta di videogioco nel classico stile di Supermassive, team che si è specializzato nell'ambito delle avventure narrative di questo genere dopo aver lavorato alla serie The Dark Pictures Anthology, Until Dawn e The Quarry .

Netflix ha annunciato con un trailer la nuova avventura horror di Supermassive , ovvero The Conjuring: Unspoken , che verrà distribuita direttamente all'interno del catalogo del servizio streaming come esperienza narrativa interattiva.

Un film horror interattivo

Le caratteristiche di The Conjuring: Unspoken riprendono quelle tipiche delle produzioni Supermassive, sebbene in questo caso si sia più vicini a un prodotto televisivo che a un videogioco vero e proprio, ma è comunque un'avventura narrativa che richiede l'intervento dei giocatori per plasmare la storia.

Si tratta di un'avventura investigativa nella quale interpretiamo il ruolo di Francesca Noakes, una demonologa chiamata a indagare su un inquietante caso con influssi paranormali che riguarda una famiglia e una seduta spiritica che sembra sia finita piuttosto male.

I giocatori sono chiamati ad agire sulla storia effettuando varie scelte in momenti particolari e durante i dialoghi, ma è necessario anche utilizzare lo smartphone come una sorta di controller, che assume varie funzioni nel contesto delle indagini.

Essendo collegato alla serie The Conjuring, possiamo aspettarci presenze demoniache varie e possessioni, cosa che risulta piuttosto chiara anche nell'inquietante trailer visibile qui sopra.