Festa delle Offerte Prime 2026: 5 occasioni da non perdere prima della fine della serata

La Festa delle Offerte Prime 2026 sta per concludersi dopo due giorni di promozioni. In questo articolo abbiamo voluto includere 5 opzioni particolarmente apprezzate , a prezzi scontati e vantaggiosi. Dai videogiochi agli accessori, passando per televisori e set LEGO, ecco cinque occasioni da non lasciarsi sfuggire prima della fine delle promozioni.

I 5 migliori sconti da non farsi sfuggire

Partiamo da un gioco particolarmente atteso, proposto a un prezzo allettante, trattandosi di un preordine. Ci riferiamo a God of War Laufey per PS5, disponibile a 69,99 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €. Si tratta della nuova avventura della serie, la cui protagonista è Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ti invitiamo a scoprire i 5 migliori videogiochi per PS5 nel nostro articolo dedicato.

Il secondo prodotto in sconto è il controller wireless Xbox nella colorazione nera, disponibile a 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 64,99 €. Potrai giocare in modalità wireless o utilizzando il cavo USB-C incluso. Si tratta di un grande classico, apprezzato dai giocatori per la sua affidabilità e la sua qualità costruttiva. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul box seguente. Molto interessante anche il castello di Hogwarts: Ala Est in versione LEGO, disponibile a 166,19 € rispetto al prezzo consigliato di 249,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 34%. Specifichiamo che si tratta di un'offerta che scadrà, quindi, tra poche ore. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il bottone sottostante. Puoi trovare tantissimi altri prodotti LEGO nel nostro articolo dedicato.

Passiamo al televisore LG QNED evo AI MiniLED da 65", che costa ben 500 € in meno. Attualmente è disponibile su Amazon a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.399 €, permettendoti di risparmiare il 36%. Con Dynamic QNED Color Pro i colori sono ricchi e vivaci, quindi potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con immagini convincenti. A contribuire è il processore α8 GEN2: l'intelligenza artificiale, infatti, riconosce i contenuti e ne ottimizza risoluzione, immagini e suoni. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ti ricordiamo che puoi scoprire anche i migliori televisori OLED in questo articolo.

Infine, il porta cuffie e porta joystick Cyberpunk costa 24,99 € rispetto al prezzo mediano di 34,95 €. Si tratta di un prodotto perfetto per decorare la tua postazione, ma anche funzionale, in quanto potrai posizionare cuffie e controller mantenendo tutto ordinato e a portata di mano. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul box seguente. Puoi scoprire tanti altri accessori e gadget a tema videogiochi nel nostro articolo riepilogativo. Se sei interessato a qualche sconto ma non sei un cliente Prime, ricorda che sei ancora in tempo per provare gratis Amazon Prime per 30 giorni e sfruttare le offerte esclusive. Puoi farlo tramite questo link.