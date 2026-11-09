Lo studio di Frostpunk e The Alters ha tre giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel 2027

11 Bit Studios pare abbia siglato un nuovo accordo con Microsoft che prevede il lancio di altri tre giochi direttamente su Xbox Game Pass nel corso del 2027, rinnovando così una collaborazione che ha già riguardato altri giochi della stessa compagnia in passato. La questione non è stata annunciata in via ufficiale ma si trova all'interno di un documento finanziario dello studio che è stato scoperto e pubblicato dall'utente X MauroNL, come potete vedere nel messaggio social riportato qui sotto, che riporta in allegato proprio un frammento di tale documento. Nel report pubblicato notiamo il riferimento a un accordo che prevede il lancio di tre nuovi giochi dal portfolio di publishing di 11 Bit Studios direttamente all'interno di Xbox Game Pass, dunque si tratterà di tre titoli nuovi disponibili al day one nel servizio in abbonamento di Microsoft.

Il nuovo accordo per tre giochi nel 2027 "L'accordo prevede la concessione della licenza per rendere tre giochi dal portfolio di publising della compagnia, previsti uscire nel 2027, disponibili come parte del servizio in abbonamento di Microsoft, Game Pass", si legge nel documento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Non vengono riferiti ulteriori dettagli sull'accordo, né l'identità di questi giochi né i termini economici precisi di questo, dunque non sappiamo a cosa si riferisca, ma evidentemente ci sono altri tre giochi in arrivo su Game Pass da parte dello studio. Bisogna considerare che 11 Bit Studios è ora sia uno studio di sviluppo che un editore, dunque è probabile che almeno parte di questi giochi siano sviluppati da altri ma pubblicati dall'etichetta in questione, visto che si parla di giochi appartenenti al "portfolio di publishing". In effetti, questo spiega anche la tempistica: lanciare tre giochi tutti entro il 2027 sarebbe poco probabile da parte di uno stesso team, dunque è chiaro che questi titoli siano almeno in parte provenienti da altri studi.