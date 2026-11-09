Planet of Lana per PC Steam a poco più di un euro Instant Gaming: platform in stile Studio Ghibli

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Enigmi ambientali e cooperazione aliena: il platform cinematico di Wishfully su Steam

La vicenda è ambientata sul pianeta Novo, un mondo naturale e rigoglioso la cui armonia secolare viene infranta dall'improvvisa invasione di un esercito di macchine silenziose e letali. La giovane protagonista Lana vede il proprio villaggio devastato e la sorella maggiore rapita dai droni invasori. Nel disperato tentativo di ritrovarla, la ragazza si avventura tra foreste incontaminate, paludi nebbiose e antiche rovine tecnologiche sommerse, imbattendosi presto in Mui, una piccola creatura quadrupede dotata di abilità singolari con cui stringe un legame di fiducia immediato.

La progressione poggia su una classica formula da platform in due dimensioni con un forte accento sulla risoluzione di enigmi ambientali e su fasi di furtività ponderata. Lana non ha armi per affrontare direttamente i robot o la fauna ostile: l'unico modo per avanzare è studiare le ronde delle sentinelle e sfruttare la vegetazione alta per nascondersi. Il gameplay ruota attorno all'interazione continua con Mui, al quale si possono impartire comandi diretti per azionare leve irraggiungibili, raggiungere fessure strette, rosicchiare cavi elettrici e ipnotizzare creature aliene per piegarle al proprio volere.

L'estetica del titolo richiama la sensibilità pittorica dello Studio Ghibli, con sfondi interamente dipinti a mano ad acquerello e una palette cromatica calda che contrasta con le geometrie fredde dei droni meccanici. L'atmosfera è sorretta dalla colonna sonora orchestrale firmata da Takeshi Furukawa, capace di alternare momenti intimisti a crescendo drammatici durante le sequenze di fuga. La chiave digitale in vendita su Instant Gaming garantisce il gioco base completo su Steam, integrandosi con i sistemi Windows tramite supporto per salvataggi cloud, obiettivi della piattaforma e compatibilità perfetta sia con mouse e tastiera sia con i gamepad per PC.