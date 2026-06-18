L'emozionante odissea di Planet of Lana a solo 1€: crollo del 90% su Instant Gaming

Una delle opere indipendenti visivamente più affascinanti degli ultimi anni diventa accessibile a una cifra simbolica, configurandosi come un'occasione imperdibile per chiunque ami i racconti d'atmosfera. Planet of Lana si trova infatti al centro di un ribasso monumentale sulla piattaforma per quanto riguarda la sua chiave digitale PC riscattabile su Steam. Potete acquistare il titolo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Lo store propone questa gemma a una base di 1,00€ IVA esclusa, costo che si trasforma in un prezzo finale di 1,22€ includendo l'aliquota italiana al 22%. Il listino originale di 20,00€ subisce così il taglio del 95% esposto sul portale, traducendosi in un risparmio del 93,90% calcolato sull'importo complessivo.
Un dipinto in movimento tra macchine e natura
Sviluppato dallo studio svedese Wishfully, Planet of Lana racconta la toccante storia della giovane Lana e del suo piccolo compagno Mui, impegnati nel tentativo di salvare la propria famiglia da un'improvvisa invasione robotica. Il gameplay riprende la formula dei platform cinematografici bidimensionali, mescolando sezioni stealth, enigmi ambientali basati sulla cooperazione con la creatura e momenti di pura esplorazione contemplativa. Lo stile grafico, interamente dipinto a mano e fortemente ispirato alle atmosfere dello Studio Ghibli, si sposa con una colonna sonora orchestrale straordinaria capace di narrare gli eventi senza il bisogno di dialoghi o testi a schermo.
La versione PC disponibile garantisce un'ottima fluidità e una stabilità eccellente, risultando ottimamente fruibile anche su macchine meno recenti o su configurazioni portatili. Trattandosi della Standard Edition regolarmente in stock su Steam, questa promozione eccezionale su Planet of Lana offre l'opportunità ideale per vivere un'avventura breve ma densa di emozioni a un costo irrisorio, confermandosi un acquisto consigliato per arricchire la propria libreria. Qui la nostra recensione.
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