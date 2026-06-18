L'emozionante odissea di Planet of Lana a solo 1€: crollo del 90% su Instant Gaming

Un dipinto in movimento tra macchine e natura

Sviluppato dallo studio svedese Wishfully, Planet of Lana racconta la toccante storia della giovane Lana e del suo piccolo compagno Mui, impegnati nel tentativo di salvare la propria famiglia da un'improvvisa invasione robotica. Il gameplay riprende la formula dei platform cinematografici bidimensionali, mescolando sezioni stealth, enigmi ambientali basati sulla cooperazione con la creatura e momenti di pura esplorazione contemplativa. Lo stile grafico, interamente dipinto a mano e fortemente ispirato alle atmosfere dello Studio Ghibli, si sposa con una colonna sonora orchestrale straordinaria capace di narrare gli eventi senza il bisogno di dialoghi o testi a schermo.

La versione PC disponibile garantisce un'ottima fluidità e una stabilità eccellente, risultando ottimamente fruibile anche su macchine meno recenti o su configurazioni portatili. Trattandosi della Standard Edition regolarmente in stock su Steam, questa promozione eccezionale su Planet of Lana offre l'opportunità ideale per vivere un'avventura breve ma densa di emozioni a un costo irrisorio, confermandosi un acquisto consigliato per arricchire la propria libreria. Qui la nostra recensione.