Acquista gli auricolari Cetra Open da gaming e ottieni il cashback previsto dalla promozione ASUS

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare gli auricolari ASUS ROG Cetra Open ottenendo un cashback grazie alla promo attiva targata ASUS. Il prezzo finale d'acquisto è di 218,99€. Puoi acquistarli direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il cashback ottenibile con questo prodotto è di 30€. Per averlo è necessario registrare l'acquisto del prodotto per poter richiedere il rimborso. Successivamente, dopo la verifica da parte di ASUS, viene assegnato un codice referral personale.

La campagna promozionale è attiva fino al 12 luglio 2026, mentre la fase dedicata al riscatto del cashback sarà disponibile fino al 26 luglio 2026.