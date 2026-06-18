Acquista gli auricolari Cetra Open da gaming e ottieni il cashback previsto dalla promozione ASUS

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare gli auricolari ASUS ROG Cetra Open ottenendo un cashback grazie alla promo attiva targata ASUS. Il prezzo finale d'acquisto è di 218,99€. Puoi acquistarli direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il cashback ottenibile con questo prodotto è di 30€. Per averlo è necessario registrare l'acquisto del prodotto per poter richiedere il rimborso. Successivamente, dopo la verifica da parte di ASUS, viene assegnato un codice referral personale.
La campagna promozionale è attiva fino al 12 luglio 2026, mentre la fase dedicata al riscatto del cashback sarà disponibile fino al 26 luglio 2026.
Ulteriori dettagli sugli auricolari da gaming
Il loro design open-ear con gancio ergonomico rivestito in materiale delicato sulla pelle permette di indossarli a lungo senza creare pressione. La connettività è uno dei punti di forza del prodotto grazie al supporto della modalità Bluetooth 6.0 e alla tecnologia wireless a bassissima latenza ROG SpeedNova 2.4 GHz, ideale per il gaming competitivo.
Il comparto audio è affidato a driver da 14,2 mm con rivestimento Diamond-Like Carbon, progettati per offrire un suono dettagliato, pulito e con bassi profondi e dinamici. Le modalità audio personalizzabili includono Phantom Bass, che migliora la percezione delle frequenze basse, e Immersion Mode, che riduce leggermente i rumori ambientali. Per ulteriori dettagli relativi alla promozione dai uno sguardo al nostro articolo dedicato.
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