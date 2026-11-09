Epic Games prepara finalmente il supporto a SteamOS e Linux: Fortnite resta ancora un'incognita

Poter accedere ai giochi disponibili su Epic Games Store, compresi i titoli gratuiti che vengono proposti ogni settimana, rappresenterebbe un vantaggio interessante per gli utenti di Steam Deck. Attualmente, però, il dispositivo di Valve, che utilizza SteamOS (un sistema operativo basato su Linux), non supporta ufficialmente il launcher di Epic Games. La situazione potrebbe cambiare presto: l'azienda ha infatti confermato di essere al lavoro per estendere la compatibilità del proprio client anche a SteamOS.
Il launcher si prepara ad arrivare su Linux
A riportare queste informazioni è stato Jake Jones, responsabile della comunicazione presso Epic Games. In base a quanto spiegato a GamingOnLinux, l'azienda sta attualmente lavorando per fare in modo che il launcher sia compatibile con diverse distribuzioni Linux, tra cui SteamOS, ma anche Omarchy, CachyOS e Fedora. Disponibile in versione Preview dal 15 ottobre, il nuovo launcher offre già un'esperienza più fluida, grazie a miglioramenti in termini di velocità e leggerezza.
"Il nuovo Epic Games Launcher è ancora in versione Preview e intendiamo supportare il maggior numero possibile di distribuzioni Linux, tra cui Fedora, SteamOS, Cachy, Omarchy e altre ancora. Stiamo testando e valutando i formati di pacchetto per la distribuzione e ripristineremo AppImage questo mese."
Per quanto riguarda Fortnite, invece, la situazione è ancora da chiarire: il supporto al launcher su Linux non comporta automaticamente la compatibilità con il Battle Royale. Uno dei principali ostacoli è rappresentato da Easy Anti-Cheat, il sistema utilizzato dal gioco, che pone ancora alcune limitazioni su Linux. Resta quindi da capire se Epic Games riuscirà a individuare una soluzione per superare questo problema. Al momento, l'azienda starebbe comunque approfondendo la questione e sarebbe già in contatto con Valve per valutare le possibili soluzioni.
Un'esperienza di gioco ancora più accessibile
È bene precisare che Epic Games Store è già accessibile su SteamOS, seppur attraverso soluzioni di terze parti e non tramite il launcher ufficiale dell'azienda. Tuttavia, il supporto ufficiale permetterebbe di accedere alla propria libreria Epic in modo più semplice e diretto, senza dover ricorrere a strumenti alternativi o procedure di configurazione aggiuntive.
Gli utenti potrebbero così scaricare e gestire i propri giochi con maggiore immediatezza, rendendo l'esperienza su Steam Deck ancora più completa e versatile.