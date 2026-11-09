Epic Games prepara finalmente il supporto a SteamOS e Linux: Fortnite resta ancora un'incognita

Il launcher si prepara ad arrivare su Linux

A riportare queste informazioni è stato Jake Jones, responsabile della comunicazione presso Epic Games. In base a quanto spiegato a GamingOnLinux, l'azienda sta attualmente lavorando per fare in modo che il launcher sia compatibile con diverse distribuzioni Linux, tra cui SteamOS, ma anche Omarchy, CachyOS e Fedora. Disponibile in versione Preview dal 15 ottobre, il nuovo launcher offre già un'esperienza più fluida, grazie a miglioramenti in termini di velocità e leggerezza.

"Il nuovo Epic Games Launcher è ancora in versione Preview e intendiamo supportare il maggior numero possibile di distribuzioni Linux, tra cui Fedora, SteamOS, Cachy, Omarchy e altre ancora. Stiamo testando e valutando i formati di pacchetto per la distribuzione e ripristineremo AppImage questo mese."

Il launcher Epic ufficiale offrirà un'esperienza ancora più versatile e accessibile

Per quanto riguarda Fortnite, invece, la situazione è ancora da chiarire: il supporto al launcher su Linux non comporta automaticamente la compatibilità con il Battle Royale. Uno dei principali ostacoli è rappresentato da Easy Anti-Cheat, il sistema utilizzato dal gioco, che pone ancora alcune limitazioni su Linux. Resta quindi da capire se Epic Games riuscirà a individuare una soluzione per superare questo problema. Al momento, l'azienda starebbe comunque approfondendo la questione e sarebbe già in contatto con Valve per valutare le possibili soluzioni.