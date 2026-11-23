"Tuttavia, con i recenti progressi nelle capacità dell'IA, prevediamo che l'intelligenza artificiale sarà di enorme aiuto nella conversione dei progetti da UE5 a UE6, se non addirittura in grado di rendere questo processo completamente automatico. Ciò significa anche che possiamo distribuire UE6 nei tempi previsti (o persino prima!) soddisfacendo al contempo i suoi obiettivi di progettazione: un nuovo modello di dati, un'architettura Verse-first, modularità e operabilità con l'IA."

"UE6, incluso UE6 Early Access, non includerà i Blueprint né l'Actor Gameplay Framework. Il gameplay sarà costruito in Verse e sul nuovo framework Scene Graph. A giugno avevamo affermato che Blueprint e Actor avrebbero coesistito in UE6 Early Access e nella versione 6.0, in modo che i progetti UE5 potessero essere aggiornati gradualmente mentre il nuovo framework Scene Graph maturava."

Nel suo riepilogo principale, Wassmer ha chiarito che la prossima generazione del motore grafico abbandonerà fin da subito sia i Blueprint sia l'Actor Gameplay Framework, spostando interamente lo sviluppo del gameplay sul linguaggio Verse e sul nuovo framework Scene Graph:

Unreal Engine 6 non includerà al lancio lo storico sistema di scripting visivo Blueprint. La notizia è arrivata il 19 novembre attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale di Unreal Engine e firmato da Marcus Wassmer, vicepresidente esecutivo allo sviluppo presso Epic Games.

A supporto di questa convinzione, Wassmer ha citato da un lato la progressiva diminuzione dei costi legati all'esecuzione di attività tramite intelligenza artificiale, e dall'altro i risultati già ottenuti internamente: il team sta infatti portando avanti, con apparente successo, la conversione dell'intera libreria Blueprint di Fortnite nel linguaggio di programmazione Verse proprio attraverso un processo assistito dall'IA.

Nonostante questa svolta radicale per la sesta iterazione del motore, i Blueprint non sono stati messi da parte in Unreal Engine 5 e, a quanto pare, non lo saranno nemmeno in futuro. Epic Games sostiene inoltre che il passaggio dei progetti da UE5 a UE6 rimarrà comunque agevole.

Le critiche di Chet Faliszek: un colpo al ponte tra arte e tecnica

Essendo i Blueprint una delle caratteristiche più diffuse e apprezzate di Unreal, la decisione non ha tardato a far discutere. A intervenire sul tema con un vlog è stato anche Chet Faliszek, ex sviluppatore di Valve e voce notoriamente scettica nei confronti dell'intelligenza artificiale.

Secondo Faliszek, i Blueprint - così come gli strumenti analoghi presenti in altri motori di gioco - rappresentano una fondamentale terra di mezzo tra il lavoro artistico e quello tecnico, fungendo da punto di ingresso e palestra formativa per gli sviluppatori meno avvezzi alla programmazione pura. Senza questo strumento, chi non ha un profilo strettamente tecnico rischia di trovarsi costretto a scegliere tra imparare da zero il codice Verse oppure affidarsi ai prompt dei modelli linguistici (LLM) all'interno del proprio flusso di lavoro:

"Avevamo creato una nuova competenza proprio lì nel mezzo, tra il livello base e quello esperto. Perdere quel determinismo dal game design e dover invece dare prompt all'IA oppure scrivere da soli il proprio codice in Verse... Significa perdere quegli strumenti che hanno reso tutti quei designer e tutti quegli artisti così potenti, capaci di fare cose davvero straordinarie e di accedere a meccanismi molto profondi, ma in un modo sicuro di cui gli ingegneri potevano stabilire i confini."

Ogni scelta di Epic Games sul motore grafico è importante, ricordiamo, anche perché Unreal Engine 6 è la strategia di Tim Sweeney per superare la crisi dei titoli multiplayer.