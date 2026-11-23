Il MacBook Neo ha debuttato come uno dei prodotti più economici del catalogo Apple, proponendosi come una soluzione pensata soprattutto per l'utilizzo quotidiano. Si rivolge in particolare a studenti e utenti con esigenze meno avanzate , che cercano un portatile accessibile senza rinunciare all'ecosistema dell'azienda. A quanto pare, Apple potrebbe puntare su un ciclo di aggiornamenti annuale: anche quest'anno, quindi, potremmo assistere al debutto della seconda generazione, il MacBook Neo 2 . Secondo le ultime indiscrezioni, la presentazione sarebbe prevista tra pochi mesi, seguendo una tempistica simile a quella del modello originale.

Periodo di uscita e possibili novità

Le informazioni arrivano da Mark Gurman di Bloomberg. Il MacBook Neo 2 dovrebbe essere presentato intorno a marzo 2027, seguendo una tempistica simile a quella del modello originale. Apple starebbe infatti pianificando la presentazione di diversi nuovi prodotti in concomitanza con il ciclo di iOS 27.4. Tra questi ci sarebbero anche l'iPad economico con chip A19, l'iPhone 18, l'iPhone 18e e il nuovo iPad Air OLED.

Ma quali novità possiamo aspettarci dal MacBook Neo di seconda generazione? Al momento non sono emerse ulteriori informazioni rispetto a quelle che vi abbiamo già riportato. Sappiamo, tuttavia, che il nuovo modello dovrebbe passare dal chip A18 Pro con 8 GB di RAM al più recente A19 Pro, accompagnato da 12 GB di RAM. Possiamo quindi aspettarci un portatile più potente e, soprattutto, con maggiori risorse a disposizione per gestire applicazioni e attività quotidiane.

Il MacBook Neo 2 dovrebbe essere ancora più potente

Un'altra possibile novità riguarda le colorazioni. Apple dovrebbe infatti introdurre nuove varianti, anche se al momento non sappiamo quali. L'azienda sembra inoltre particolarmente ottimista sulle potenzialità del prodotto, tanto da prevedere un raddoppio delle spedizioni rispetto alla prima generazione. Le stime parlano di circa 16 milioni di MacBook Neo nel 2027, contro gli 8 milioni previsti per quest'anno. È importante precisare che si tratta di previsioni e non di dati relativi a spedizioni effettivamente realizzate.