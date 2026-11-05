MacBook Neo 2, Apple punta a raddoppiare le spedizioni nel 2027: conquisterà ancora più utenti?

Le previsioni

Le informazioni arrivano da DigiTimes, secondo cui Apple avrebbe comunicato ai propri partner produttivi una previsione di circa 16 milioni di MacBook Neo spediti nel 2027, contro gli 8 milioni stimati per quest'anno. Si tratta di un incremento significativo, soprattutto considerando che la prima generazione ha debuttato soltanto a marzo. Va inoltre precisato che le stime per il 2027 comprendono anche i mesi di gennaio e febbraio, garantendo quindi ad Apple due mesi aggiuntivi rispetto al periodo preso in considerazione per il 2026. In ogni caso, parliamo di previsioni e non di spedizioni effettive.

MacBook Neo

Ma quali novità potrebbero rendere il nuovo modello così interessante? Stando alle indiscrezioni emerse finora, il MacBook Neo 2 dovrebbe integrare il chip A19 Pro, con conseguenti miglioramenti sul fronte delle prestazioni. Tra le possibili novità figurerebbero anche nuove colorazioni e 12 GB di RAM, rispetto agli 8 GB dell'attuale generazione, equipaggiata con chip A18 Pro.