MacBook Neo 2, Apple punta a raddoppiare le spedizioni nel 2027: conquisterà ancora più utenti?

Non dovrebbero mancare molti mesi alla presentazione del MacBook Neo 2, che potrebbe introdurre alcune novità pensate per conquistare una fetta ancora più ampia di utenti. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sarebbe particolarmente ottimista sulle potenzialità della seconda generazione, tanto da prevedere di raddoppiare le spedizioni rispetto al primo modello.
Le previsioni
Le informazioni arrivano da DigiTimes, secondo cui Apple avrebbe comunicato ai propri partner produttivi una previsione di circa 16 milioni di MacBook Neo spediti nel 2027, contro gli 8 milioni stimati per quest'anno. Si tratta di un incremento significativo, soprattutto considerando che la prima generazione ha debuttato soltanto a marzo. Va inoltre precisato che le stime per il 2027 comprendono anche i mesi di gennaio e febbraio, garantendo quindi ad Apple due mesi aggiuntivi rispetto al periodo preso in considerazione per il 2026. In ogni caso, parliamo di previsioni e non di spedizioni effettive.
Ma quali novità potrebbero rendere il nuovo modello così interessante? Stando alle indiscrezioni emerse finora, il MacBook Neo 2 dovrebbe integrare il chip A19 Pro, con conseguenti miglioramenti sul fronte delle prestazioni. Tra le possibili novità figurerebbero anche nuove colorazioni e 12 GB di RAM, rispetto agli 8 GB dell'attuale generazione, equipaggiata con chip A18 Pro.
Il prezzo resta un’incognita
Resta da capire se queste novità avranno ripercussioni anche sul prezzo. Il MacBook Neo nasce infatti come l'opzione più accessibile della gamma Apple, pensata soprattutto per studenti e per chi cerca un notebook da utilizzare nelle attività quotidiane. Tuttavia, l'attuale crisi delle memorie RAM potrebbe rendere inevitabili nuovi rincari.
Tra l'altro, il primo modello ha già registrato un aumento di 100 euro, passando dai 699 euro iniziali agli attuali 799 euro per la versione da 256 GB e 899 euro per quella da 512 GB, dotata di Touch ID. Nel frattempo, Apple ha chiuso il quarto trimestre 2026 in crescita, con un fatturato record da 114,5 miliardi di dollari.