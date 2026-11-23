Sebbene l'annuncio di Diablo 5 abbia rappresentato la rivelazione più clamorosa della BlizzCon 2026, questo non significa affatto che il supporto dedicato a Diablo 4 sia destinato a esaurirsi nel breve periodo.
Al contrario, Blizzard ha svelato che una delle classi più amate dai fan di Diablo 2 farà finalmente il proprio debutto nel quarto capitolo nel corso del 2027.
Il ritorno dell'Amazzone e l'evoluzione del roster di classi
Un nuovo pacchetto aggiuntivo previsto per la prima metà del 2027 introdurrà infatti l'Amazzone, assente dai tempi di Diablo 2. Si tratta di una classe agile e precisa che padroneggia l'arco e che porterà per la prima volta in Diablo 4 una nuova categoria di armi: il giavellotto.
Questa futura aggiunta andrà ad arricchire ulteriormente un'offerta che oggi conta già otto classi giocabili, frutto della crescita costante del titolo sin dalla sua uscita:
- Le cinque classi disponibili al lancio nel 2023: Barbaro, Druido, Negromante, Tagliagole e Incantatore.
- Le tre classi introdotte con le due espansioni: Spiritista, Paladino e Stregone.
Diablo 4: The Age of Hatred Collection disponibile su Nintendo Switch 2
Per consentire ai giocatori di immergersi subito nella Season of Hell's Legacy e prepararsi all'arrivo dell'Amazzone, è inoltre disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 la Diablo 4: The Age of Hatred Collection. Pensata appositamente per il sistema ibrido della casa di Kyoto, questa edizione riunisce in un unico pacchetto il gioco principale insieme alle sue due espansioni: Vessel of Hatred e Lord of Hatred.
Ricordiamo infine che Diablo 4 e i relativi contenuti aggiuntivi sono disponibili anche su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Se invece volete guardare al futuro, sappiate che Diablo 5 avrà uno scaling dei livelli più vicino a Diablo 2 che al 4.