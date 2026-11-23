Al contrario, Blizzard ha svelato che una delle classi più amate dai fan di Diablo 2 farà finalmente il proprio debutto nel quarto capitolo nel corso del 2027 .

Sebbene l'annuncio di Diablo 5 abbia rappresentato la rivelazione più clamorosa della BlizzCon 2026, questo non significa affatto che il supporto dedicato a Diablo 4 sia destinato a esaurirsi nel breve periodo.

Un nuovo pacchetto aggiuntivo previsto per la prima metà del 2027 introdurrà infatti l'Amazzone , assente dai tempi di Diablo 2. Si tratta di una classe agile e precisa che padroneggia l'arco e che porterà per la prima volta in Diablo 4 una nuova categoria di armi: il giavellotto.

Diablo 4: The Age of Hatred Collection disponibile su Nintendo Switch 2

Per consentire ai giocatori di immergersi subito nella Season of Hell's Legacy e prepararsi all'arrivo dell'Amazzone, è inoltre disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 la Diablo 4: The Age of Hatred Collection. Pensata appositamente per il sistema ibrido della casa di Kyoto, questa edizione riunisce in un unico pacchetto il gioco principale insieme alle sue due espansioni: Vessel of Hatred e Lord of Hatred.

Ricordiamo infine che Diablo 4 e i relativi contenuti aggiuntivi sono disponibili anche su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Se invece volete guardare al futuro, sappiate che Diablo 5 avrà uno scaling dei livelli più vicino a Diablo 2 che al 4.