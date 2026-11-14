Unreal Engine e Unity perdono terreno: sempre più sviluppatori scelgono motori proprietari

Unreal Engine e Unity continuano a essere i motori grafici più utilizzati nell'industria videoludica, ma la loro diffusione sembra attraversare una fase di progressivo ridimensionamento. È quanto emerge da una nuova indagine della Game Developers Conference (GDC), realizzata coinvolgendo circa 2.600 sviluppatori e dedicata, tra le altre cose, agli strumenti utilizzati per realizzare videogiochi e alle piattaforme destinatarie dei prossimi progetti.

Più motori proprietari Stando ai risultati del sondaggio, il 35% degli intervistati dichiara di utilizzare Unreal Engine per lo sviluppo dei propri giochi. Si tratta di una percentuale inferiore di circa sette punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione, quando il motore di Epic Games risultava utilizzato dal 42% dei partecipanti. Una scena in Unreal Engine Anche Unity registra una flessione, sebbene più contenuta. La percentuale di sviluppatori che dichiara di utilizzare il motore è passata infatti dal 30% dello scorso anno al 28% attuale. Nonostante il calo, entrambi gli strumenti mantengono comunque una posizione predominante nel panorama dello sviluppo videoludico.

Motori in crescita Tra le alternative che stanno guadagnando spazio figura Godot, il motore open source che ha visto aumentare la propria diffusione dal 5% al 6%. La crescita è limitata in termini assoluti, ma indica comunque un interesse crescente nei confronti di soluzioni alternative agli strumenti più consolidati. Godot gode poco: il codice generato con le IA inviato da degli incompetenti lo sta distruggendo Il dato più significativo riguarda però i motori proprietari, sviluppati internamente dagli stessi studi. Questa categoria è passata dal 19% al 23% degli intervistati, suggerendo che un numero crescente di aziende preferisca investire in tecnologie realizzate su misura per le proprie esigenze, anziché affidarsi a piattaforme commerciali già disponibili.