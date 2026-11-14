Super Meat Boy Again+ annunciato per PC: nuova veste grafica, livelli inediti e tanti segreti

Team Meat ha annunciato ufficialmente Super Meat Boy Again+ , il ritorno del celebre platform pubblicato originariamente nel 2010 che promette di riproporre l'esperienza dell'originale in una veste completamente rinnovata. Il gioco è stato confermato per PC tramite Steam , mentre al momento non è stata comunicata una data di uscita.

Alcune novità resteranno un segreto fino all'uscita

Per chi non conoscesse la serie, Super Meat Boy è considerato uno dei platform indipendenti più influenti e apprezzati dell'era moderna. Il gioco originale nel 2010 conquistò pubblico e critica grazie al suo level design estremamente impegnativo ma sempre preciso e corretto, diventando nel tempo un punto di riferimento per l'intero genere.

Tra le novità confermate per questa riedizione figurano uno stile artistico e visivo rinnovato, una colonna sonora riarrangiata, filmati d'intermezzo completamente rifatti, livelli aggiuntivi (per un totale di oltre 300 stage), nuovi segreti da scoprire e altri contenuti ancora non svelati. Team Meat ha inoltre precisato di voler sorprendere anche i veterani che hanno ormai imparato a memoria ogni sfida del gioco originale. In che modo? Gli sviluppatori preferiscono non dirvelo e lasciarvelo scoprire in prima persona.

"Dal 2010 milioni di persone hanno giocato a Super Meat Boy", si legge nella presentazione ufficiale. "Tutti i segreti sono stati scoperti, tutti i livelli sono stati padroneggiati e tutti i personaggi sbloccati, quindi dovevamo offrire ai fan qualcosa di nuovo su cui strapparsi i capelli. Per questo, ai fan che conoscono bene il titolo, dobbiamo offrire qualcosa che li faccia letteralmente disperare. È proprio questo il significato del simbolo "+" in "Again+"; e no, non vi sveleremo di cosa si tratta. Affronterete questa sfida alla cieca, esattamente come la prima volta che avete giocato a Super Meat Boy.

Ricordiamo inoltre che giusto pochi mesi fa è arrivato Super Meat Boy 3D una versione tridimensionale del titolo per PC e console, di cui abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione.