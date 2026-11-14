Super Meat Boy Again+ annunciato per PC: nuova veste grafica, livelli inediti e tanti segreti

Team Meat ha annunciato ufficialmente Super Meat Boy Again+, il ritorno del celebre platform pubblicato originariamente nel 2010 che promette di riproporre l'esperienza dell'originale in una veste completamente rinnovata. Il gioco è stato confermato per PC tramite Steam, mentre al momento non è stata comunicata una data di uscita.
Secondo quanto spiegato dallo studio, Super Meat Boy Again+ vuole essere "tutto ciò che ricordate di Super Meat Boy visto attraverso la meravigliosa lente della nostalgia, con tante novità aggiunte". Pur mantenendo intatto lo spirito dell'originale, il progetto introdurrà una lunga serie di contenuti inediti e migliorie.
Alcune novità resteranno un segreto fino all'uscita
Per chi non conoscesse la serie, Super Meat Boy è considerato uno dei platform indipendenti più influenti e apprezzati dell'era moderna. Il gioco originale nel 2010 conquistò pubblico e critica grazie al suo level design estremamente impegnativo ma sempre preciso e corretto, diventando nel tempo un punto di riferimento per l'intero genere.
Tra le novità confermate per questa riedizione figurano uno stile artistico e visivo rinnovato, una colonna sonora riarrangiata, filmati d'intermezzo completamente rifatti, livelli aggiuntivi (per un totale di oltre 300 stage), nuovi segreti da scoprire e altri contenuti ancora non svelati. Team Meat ha inoltre precisato di voler sorprendere anche i veterani che hanno ormai imparato a memoria ogni sfida del gioco originale. In che modo? Gli sviluppatori preferiscono non dirvelo e lasciarvelo scoprire in prima persona.
"Dal 2010 milioni di persone hanno giocato a Super Meat Boy", si legge nella presentazione ufficiale. "Tutti i segreti sono stati scoperti, tutti i livelli sono stati padroneggiati e tutti i personaggi sbloccati, quindi dovevamo offrire ai fan qualcosa di nuovo su cui strapparsi i capelli. Per questo, ai fan che conoscono bene il titolo, dobbiamo offrire qualcosa che li faccia letteralmente disperare. È proprio questo il significato del simbolo "+" in "Again+"; e no, non vi sveleremo di cosa si tratta. Affronterete questa sfida alla cieca, esattamente come la prima volta che avete giocato a Super Meat Boy.
Ricordiamo inoltre che giusto pochi mesi fa è arrivato Super Meat Boy 3D una versione tridimensionale del titolo per PC e console, di cui abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione.