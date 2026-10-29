Epic Games annuncia i giochi gratis del 5 novembre: un gestionale in un mondo sommerso e uno strategico

Come di consueto, Epic Games ha svelato i giochi gratis che gli utenti potranno riscattare il prossimo giovedì. Oggi, invece, è disponibile un singolo titolo gratuito.

Anche questa settimana Epic Games ha annunciato i giochi gratis per PC che potrete scaricare a partire dal 5 novembre. Si tratta precisamente di Flotsam e Idle Champions of the Forgotten Realms (Dungeons & Dragons). Inoltre, ricordiamo che oggi 29 ottobre è disponibile Sorry We're Closed, un survival horror dall'atmosfera nostalgica in cui vestirete i panni di Michelle. Il suo obiettivo sarà spezzare la maledizione che le è stata scagliata contro da un demone in cerca di amore, con un gameplay che mischia elementi d'azione con altri legati all'avventura, tra armi demoniache e creature metafisiche. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli sui giochi disponibili la prossima settimana. Come sempre, per riscattare questi giochi non dovrete fare altro che cliccare qui e scaricarli utilizzando il vostro account. I giochi resteranno nella libreria anche al termine della promozione, quindi vi suggeriamo di approfittarne.

I prossimi regali dell’Epic Games Store Dal 5 al 12 novembre potrete riscattare Flotsam, un'avventura in cui dovrete trasformare i rifiuti oceanici in case, piccoli giardini colorati e decorare la città. Potrete inoltre perlustrare le tracce inondate del vecchio mondo, scoprire isole dimenticate e issare le vele portando alla luce la vecchia tecnologia per migliorare la città. Attenzione, però: i vostri naufraghi non dovranno ammalarsi, dato che il vecchio mondo è contaminato. Si tratta quindi di un titolo pensato per chi cerca un'avventura spensierata ma con un pizzico di sfida. Il secondo gioco gratuito è Idle Champions of the Forgotten Realms, in questo caso un contenuto aggiuntivo dedicato a Dungeons & Dragons, che riunisce i personaggi in un'unica avventura. I vostri eroi dovranno combattere e raccogliere oro e lo faranno anche quando non state giocando attivamente. Potrete inoltre collezionare e sbloccare oltre 140 campioni provenienti da libri, campagne e fumetti di D&D.