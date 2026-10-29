Epic Games annuncia i giochi gratis del 5 novembre: un gestionale in un mondo sommerso e uno strategico

Anche questa settimana Epic Games ha annunciato i giochi gratis per PC che potrete scaricare a partire dal 5 novembre. Si tratta precisamente di Flotsam e Idle Champions of the Forgotten Realms (Dungeons & Dragons). Inoltre, ricordiamo che oggi 29 ottobre è disponibile Sorry We're Closed, un survival horror dall'atmosfera nostalgica in cui vestirete i panni di Michelle. Il suo obiettivo sarà spezzare la maledizione che le è stata scagliata contro da un demone in cerca di amore, con un gameplay che mischia elementi d'azione con altri legati all'avventura, tra armi demoniache e creature metafisiche.
Scopriamo di seguito ulteriori dettagli sui giochi disponibili la prossima settimana. Come sempre, per riscattare questi giochi non dovrete fare altro che cliccare qui e scaricarli utilizzando il vostro account. I giochi resteranno nella libreria anche al termine della promozione, quindi vi suggeriamo di approfittarne.
I prossimi regali dell’Epic Games Store
Dal 5 al 12 novembre potrete riscattare Flotsam, un'avventura in cui dovrete trasformare i rifiuti oceanici in case, piccoli giardini colorati e decorare la città. Potrete inoltre perlustrare le tracce inondate del vecchio mondo, scoprire isole dimenticate e issare le vele portando alla luce la vecchia tecnologia per migliorare la città. Attenzione, però: i vostri naufraghi non dovranno ammalarsi, dato che il vecchio mondo è contaminato. Si tratta quindi di un titolo pensato per chi cerca un'avventura spensierata ma con un pizzico di sfida.
Il secondo gioco gratuito è Idle Champions of the Forgotten Realms, in questo caso un contenuto aggiuntivo dedicato a Dungeons & Dragons, che riunisce i personaggi in un'unica avventura. I vostri eroi dovranno combattere e raccogliere oro e lo faranno anche quando non state giocando attivamente. Potrete inoltre collezionare e sbloccare oltre 140 campioni provenienti da libri, campagne e fumetti di D&D.
Il gioco gratis di oggi
Come anticipato, il gioco gratis di oggi è invece Sorry We're Closed, un survival horror che potrebbe rivelarsi interessante per gli amanti del genere. Questo gioco vi permetterà di combattere contro varie creature inquietanti utilizzando armi demoniache in sezioni in prima persona.
Dovrete inoltre addentrarvi sempre più a fondo nelle crepe liminali che separano sonno e veglia. Si tratta di un gioco con un'ottima estetica, bellissimi personaggi e una storia ben strutturata, nonché con fasi action divertenti. Tuttavia, gli enigmi sono un po' troppo semplici e i dungeon sono leggermente troppo lineari, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Sorry We're Closed.