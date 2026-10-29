Intel prepara Moon Lake, processori a 6 W senza core ad alte prestazioni

La nuova architettura si collocherebbe quindi al di sotto di Wildcat Lake per consumi e numero di core, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei dispositivi più essenziali. Intel non ha ancora annunciato ufficialmente Moon Lake, perciò nome commerciale, specifiche definitive e disponibilità restano da confermare.

Intel starebbe sviluppando una nuova famiglia di processori per notebook e dispositivi a basso consumo, identificata con il nome in codice Moon Lake. Secondo le informazioni condivise dal leaker Jaykihn, il progetto punterebbe sull'efficienza energetica rinunciando completamente ai tradizionali core ad alte prestazioni . La configurazione prevista comprenderebbe quattro core Efficient a basso consumo, con una potenza predefinita di appena 6 W.

Moon Lake punta su quattro core e consumi ridotti

Stando alle indiscrezioni, Moon Lake utilizzerebbe quattro core Darkmont LP-E, progettati per operare in un'isola a basso consumo all'interno del compute tile. L'assenza di core Performance non comporterebbe quindi l'eliminazione di questo componente: la struttura continuerebbe a utilizzare un design multi-tile, già adottato da Wildcat Lake.

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Il processore dovrebbe inoltre essere prodotto con il processo Intel 18A e utilizzare il package BGA1516, lo stesso previsto per Wildcat Lake. La configurazione da 6 W suggerisce un orientamento verso sistemi compatti, notebook economici e dispositivi nei quali autonomia e contenimento dei consumi hanno la precedenza sulle prestazioni di picco.

Un possibile ruolo per Moon Lake sarebbe quello di successore delle CPU Intel N-series, comprese quelle appartenenti alla famiglia Alder Lake-N. Si tratta però di un'ipotesi: al momento non sono emerse conferme ufficiali sul posizionamento commerciale della nuova linea.

Le indiscrezioni riguardano anche Wildcat Lake Refresh, una revisione della piattaforma già alla base dei processori Intel Core Series 3. I modelli attuali prevedono fino a due core Performance Cougar Cove e quattro core LP-E Darkmont, con una potenza base dichiarata di 15 W, grafica Xe3 fino a due core e package BGA1516.

La versione aggiornata dovrebbe invece aumentare fino a quattro il numero massimo di core Performance, mantenendo i quattro core LP-E. Il limite di potenza configurabile salirebbe inoltre a 35 W e verrebbe introdotto il supporto a Intel vPro, destinato soprattutto ai sistemi aziendali. Le precedenti indiscrezioni indicavano anche un possibile utilizzo dei marchi Core 5 e Core 7 Series 4.

Le tre configurazioni condividerebbero dunque lo stesso package, ma con obiettivi differenti: Moon Lake punterebbe sui consumi minimi, Wildcat Lake manterrebbe un equilibrio tra efficienza e prestazioni, mentre la versione Refresh offrirebbe più potenza e funzionalità per il mercato professionale.

Per ora, tuttavia, sia Moon Lake sia Wildcat Lake Refresh restano prodotti non annunciati. Le informazioni disponibili delineano una possibile strategia di Intel per coprire fasce di consumo più ampie con piattaforme affini, ma sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali per conoscere configurazioni, denominazioni e tempi di uscita.