Nuove testimonianze sui licenziamenti di EA descrivono un clima sempre più cupo

Emergono nuovi retroscena sulla triste vicenda che ha coinvolto EA e i licenziamenti di circa 400 dipendenti, tra cui la cancellazione di alcuni progetti e la tanto discussa chiusura di BioWare. I colleghi di Vertical Slice hanno intervistato diversi dipendenti ed ex dipendenti dell'azienda e, come si poteva immaginare, il morale non è esattamente dei migliori.

Dalle testimonianze sono emerse alcune dinamiche interne, tra cui una sorta di "cultura del segreto" che circonderebbe i licenziamenti e una generale mancanza di trasparenza sulle modalità con cui affrontare la situazione. Precisiamo, ovviamente, che ci limitiamo a riportare le informazioni raccolte dalla testata, che ha già dichiarato di aver contattato EA per chiedere chiarimenti in merito.