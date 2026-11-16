EA sta chiedendo di non cancellare Madden dalle console per fare spazio a GTA

L'update in questione dovrebbe essere presentato domani, 17 novembre, ovvero due giorni prima del lancio di GTA 6, e sarebbe uno dei motivi che dovrebbero spingere a non eliminare il gioco dall'archivio interno delle console in quanto ci sono grosse novità in arrivo.

Il gioco in questione è Madden NFL 27 , probabilmente non molto diffuso dalle nostre parti ma una vera e propria istituzione in Nord America, il quale mostra ora un avviso ufficiale da parte di EA dove possiamo leggere esplicitamente la scritta "Non cancellare!", avvertendo anche dell'arrivo di un nuovo aggiornamento importante .

La paura di EA e altri di fronte a GTA 6

Quello che però incuriosisce maggiormente di questa situazione è il chiaro riferimento a GTA 6, che ovviamente non viene menzionato in maniera esplicita da EA ma risulta evidente dai messaggi social e dallo stesso avviso comparso all'interno del gioco.

Il messaggio che chiede di "non cancellare" Madden NFL 27 si riferisce al fatto di non eliminare il gioco data la necessità di fare spazio alla colossale installazione di GTA 6, che come abbiamo visto richiederà fino a 230 GB di spazio libero su SSD e rappresenta dunque una seria minaccia per tutti gli altri giochi.

La questione risulta evidente nel messaggio ufficiale di EA che utilizza addirittura uno sfondo in cui si intravede un paesaggio che pare proprio richiamare Miami/Vice City, l'ambientazione del gioco Rockstar Games.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In un altro messaggio pubblicato via social, EA raccomanda ai giocatori di "non lasciare che 210 GB si intromettano tra voi e la vostra Lega", cosa che ha peraltro scatenato varie reazioni ilari nella community su internet.

Il fatto che questa iniziativa provenga da uno degli editori più grossi e importanti e riguardi la difesa di uno dei titoli più famosi e venduti in Nord America non fa che confermare il fatto che GTA 6 sia in effetti destinato a cambiare l'intera economia dell'intrattenimento con la sua uscita, come riferito da alcuni analisti.