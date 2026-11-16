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Il volante Logitech G G29 SE con pedali e leva del cambio è in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo il volante Logitech G G29 SE per PC e PlayStation al minimo storico, ideale per goderti i tuoi giochi di corse preferiti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/11/2026
Volante Logitech G G29 SE

In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il volante Logitech G G29 SE con pedali e leva del cambio a 209 € rispetto al prezzo mediano di 279 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Un set completo

Questo set offre una simulazione realistica, grazie al volante, ai pedali e alla leva del cambio Driving Force. Gli ingranaggi di trasmissione elicoidali riducono rumore e vibrazioni, mentre la leva del cambio a sei velocità consente cambi di marcia rapidi e precisi. A contribuire è il ritorno di forza dinamico, che simula in modo realistico le sensazioni trasmesse dagli pneumatici in curva e da dinamiche come sottosterzo, sovrasterzo e altro ancora.

Il volante Logitech G G29 SE
Il volante Logitech G G29 SE

I pedali offrono una risposta altrettanto precisa e convincente e sono dotati di una base solida per il massimo controllo durante la guida. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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