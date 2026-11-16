Dragon Ball FighterZ riceverà un nuovo aggiornamento importante per il gameplay

Bandai Namco e Arc System Works hanno annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo per Dragon Ball FighterZ, incentrato sul bilanciamento del gioco e presentato da un trailer.

Bandai Namco ha annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo per Dragon Ball FighterZ incentrato sul bilanciamento, ma considerato talmente importante per il gameplay del picchiaduro da essere presentato con un trailer dedicato. Stranamente, né l'editore né il team Arc System Works hanno riferito tempistiche precise per questo update, che dunque non ha ancora una data di uscita, ma possiamo attenderlo nel breve periodo considerando che l'elaborazione dovrebbe essere ormai quasi ultimata. La situazione è peculiare in quanto il gioco è ormai disponibile da quasi un decennio, ma evidentemente il team sta ancora lavorando agli equilibri e agli incastri fra i combattenti, con l'intenzione di pubblicare questo importante update nei prossimi giorni.

Un trailer "narrativo" Anche il trailer dedicato, visibile qui sotto, non risulta chiarissimo sui contenuti dell'aggiornamento: vediamo infatti uno scontro fra Beerus e Goku che risulta particolarmente in linea con l'attuale rilancio dell'anime attraverso il "remake" Dragon Ball Super: Beerus, ma non mostra nello specifico le novità in arrivo. In ogni caso, trattandosi di un picchiaduro dotato ancora di un'ampia community e un panorama competitivo particolarmente attivo, un aggiornamento del genere risulterà sicuramente importante per i giocatori. In un titolo così impostato sul combattimento tecnico e la competizione tra gli utenti a diversi livelli, agire sul bilanciamento è sempre un'operazione alquanto delicata, dunque Arc System Works deve aver lavorato di fino e siamo in attesa di vedere con quali risultati.