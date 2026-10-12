Dragon Ball Super: Beerus è disponibile su Crunchyroll e ha una data d'uscita su Disney+

Era atteso per questo periodo ed è finalmente arrivato: Dragon Ball Super: Beerus è disponibile in queste ore su Crunchyroll in lingua originale e con sottotitoli in italiano, ma ha anche una data di uscita su Disney+, dove arriverà questa settimana.

L'universo di Dragon Ball si prepara a tornare in streaming con una nuova veste dal 14 ottobre su Disney+, in anticipo di qualche giorno rispetto a Netflix, dove dovrebbe comunque arrivare nel corso di ottobre, come era stato precedentemente riferito.

Il primo episodio è disponibile su Crunchyroll e arriverà dunque il 14 ottobre su Disney+, con gli altri che verranno pubblicati a cadenza settimanale, dunque il secondo episodio dovrebbe arrivare il 18 ottobre su Crunchyroll e il 21 ottobre su Disney+ in Italia.