Dragon Ball Super: Beerus è disponibile su Crunchyroll e ha una data d'uscita su Disney+

Era atteso per questo periodo ed è finalmente arrivato: Dragon Ball Super: Beerus è disponibile in queste ore su Crunchyroll in lingua originale e con sottotitoli in italiano, ma ha anche una data di uscita su Disney+, dove arriverà questa settimana.
L'universo di Dragon Ball si prepara a tornare in streaming con una nuova veste dal 14 ottobre su Disney+, in anticipo di qualche giorno rispetto a Netflix, dove dovrebbe comunque arrivare nel corso di ottobre, come era stato precedentemente riferito.
Il primo episodio è disponibile su Crunchyroll e arriverà dunque il 14 ottobre su Disney+, con gli altri che verranno pubblicati a cadenza settimanale, dunque il secondo episodio dovrebbe arrivare il 18 ottobre su Crunchyroll e il 21 ottobre su Disney+ in Italia.
Un'esperienza rinnovata per vecchi e nuovi fan
Si tratta di una edizione "enhanced" di Dragon Ball Super che punta a offrire un'esperienza rinnovata grazie a varie scene inedite, sequenze ridisegnate, una narrazione ricostruita e diversi interventi sul fronte grafico.
Da sempre tra i franchise più influenti nella storia dei manga e degli anime, Dragon Ball continua a conquistare generazioni di spettatori attraverso serie animate, film, videogiochi e prodotti dedicati. Con Dragon Ball Super: Beerus, il pubblico potrà riscoprire una delle saghe più celebri del franchise attraverso combattimenti ancora più spettacolari e una narrazione rielaborata.
Le modifiche apportate alla nuova edizione sono pensate sia per i fan storici, che potranno ritrovare personaggi e momenti iconici sotto una nuova luce, sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alle avventure di Goku.
La trama: il risveglio di Beerus
La storia è ambientata diversi anni dopo la battaglia contro Majin Bu, con la pace che sembra ormai tornata sulla Terra, ma una nuova minaccia ancora più oscura sta per sconvolgere gli equilibri dell'universo.
Dopo un lungo sonno assistiamo al risveglio di Beerus, il Dio della Distruzione, che viene a conoscenza delle imprese di un guerriero Saiyan capace di sconfiggere Freezer. Incuriosito dalla notizia, decide di mettersi sulle tracce di Goku.
L'arrivo di Beerus sulla Terra trascina così Goku e i suoi alleati in uno scontro di proporzioni cosmiche, destinato a mettere alla prova i loro limiti e a cambiare ancora una volta il destino dell'universo.