Per il regista di Avengers: Doomsday, Tom Holland è "l'ultima grande star del cinema"

Si tratta dunque di persone che conoscono bene i soggetti in questione e hanno avuto modo di dirigere anche Holland nei film dedicati agli Avengers in particolare.

Joe Russo, insieme al fratello Anthony, sono ormai delle figure chiave del Marvel Cinematic Universe , avendo diretto vari film di fondamentale importanza nella serie come Avengers: Ininfity War e Avengers: Endgame, oltre ad essere i registi scelti per il nuovo Avengers: Doomsday.

Il regista di Avengers: Doomsday, Joe Russo ha evidentemente un'altissima considerazione di Tom Holland , tanto da considerarlo "l'ultima grande star del cinema" , come riferito durante una recente intervista in cui ha commentato i risultati raggiunti da Spider-Man: Brand New Day.

Una star del cinema d'altri tempi

Il commento di Joe Russo va a lodare l'attore al di fuori di quel che riguarda il nuovo film in arrivo, collegandosi al grande successo riscosso da Spider-Man: Brand New Day, che nel frattempo continua a raggiungere risultati davvero impressionanti al botteghino.



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"Penso che Tom Holland riesca a trasmettere qualcosa che, a mio avviso, pochissimi attori nella storia sono riusciti a trasmettere", ha dichiarato Russo a CBR, parlando del successo di pubblico del nuovo film di Spider-Man.

"C'è in lui un fascino, una genuinità e un calore che toccano davvero il pubblico. È una persona così autentica e le sue interpretazioni sono altrettanto autentiche; incarna davvero quel personaggio in un modo che sembra uscito direttamente dalle pagine dei fumetti".

Questa capacità di immedesimarsi e coinvolgere il pubblico, secondo Russo, sarebbe dunque "una testimonianza del suo carisma da star", ha proseguito. "L'abbiamo già detto in passato: è l'ultima grande star del cinema".

Secondo il regista "Da Tom Holland scaturisce un'atmosfera d'altri tempi, che sembra provenire da un'epoca ormai scomparsa. Ci sono molte grandi star del cinema in giro, ma la [sua] energia è diversa. Possiede quella qualità che pochissime persone hanno mai avuto".

Nonostante questi grandi apprezzamenti, sembra che le strade di Holland e dei Russo siano destinate a rimanere lontane per un po', considerando che il suo personaggio non dovrebbe comparire né in Avengers: Doomsday né nel successivo Avengers: Secret Wars.