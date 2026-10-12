EA Sports FC 27: arrivano Ted Lasso e l’AFC Richmond Women con nuove sfide e ricompense

Electronic Arts ha annunciato il ritorno di Ted Lasso e dell'AFC Richmond in EA Sports FC 27 , grazie al rinnovo della partnership con Warner Bros. Interactive Entertainment. Nella modalità Carriera, i giocatori potranno vestire i panni dell'allenatore e guidare l'AFC Richmond Women, conosciuta anche come Lady Greyhounds. Tra le novità troviamo anche una maggiore integrazione delle storie sui social media, nuove interazioni a bordo campo e filmati aggiuntivi, pensati per offrire un'esperienza ancora più immersiva.

Tutte le novità

Come annunciato da Electronic Arts, i giocatori potranno immergersi ancora una volta nell'universo di Ted Lasso, vestire i panni di personaggi iconici e scoprire ambientazioni e ricompense a tema. L'AFC Richmond Women sarà inoltre disponibile in diverse modalità, tra cui Carriera e Football Ultimate Team. "FC 27 offre ai giocatori più modi che mai di giocare e interagire, e l'AFC Richmond è la squadra perfetta per accoglierli", ha spiegato Jeff Sharma, VP Brand di EA Sports FC.

Ted Lasso in EA Sports FC 27

Potrete scendere in campo con la squadra femminile in Calcio d'Inizio o rappresentare il Richmond con il vostro club in Football Ultimate Team. L'AFC Richmond Women debutta per la prima volta come squadra giocabile nella categoria Resto del mondo femminile, ed è disponibile anche nelle modalità Carriera e Stagioni Online. Non è tutto, perché Nelson Road torna tra gli stadi disponibili, mentre in Ultimate Team potrete completare Obiettivi che offrono diverse ricompense, tra cui divise a tema, oggetti cosmetici per lo stadio, oggetti Allenatore e altro ancora.

Questi Obiettivi, tra le varie cose, contribuiscono anche al progresso stagionale. Nel frattempo, vi ricordiamo che a Lucca Comics si terranno le finali di Red Bull Wings Cup Italia 2026, ovvero il torneo di EA Sports FC 27.