A Lucca Comics si terranno le finali di Red Bull Wings Cup Italia 2026, il torneo di EA Sports FC 27

Sponsorizzato ovviamente da Red Bull, la Red Bull Wings Cup è al momento una delle maggiori competizioni ufficiali incentrate sul gioco di calcio di Electronic Arts, con tutte le istruzioni su come partecipare e i form da compilare che si possono trovare presso il sito ufficiale dell'evento .

Si tratta di una competizione internazionale espansa a 79 paesi e su diverse fasi eliminatorie, con due diverse leghe aperte in Italia per partecipare, con incontri decisivi che si svolgeranno poi durante la celebre fiera di Lucca dedicata a fumetti e giochi.

Due strade che portano a Lucca, e poi a Miami

Ci sono due strade che è possibile percorrere per entrare a far parte della competizione: una dedicata agli studenti universitari e una più aperta a tutti gli utenti maggiorenni, che ovviamente abbiano una certa esperienza con EA Sports FC 27.

La grafica promozionale del Red Bull Wings Cup

La University League è quella dedicata agli studenti universitari in Italia, ed è iniziata il 27 settembre, ma le qualificazioni in modalità Rush proseguiranno fino al 18 ottobre e porteranno alla selezione degli otto migliori giocatori di questa lega, con accesso diretto alla finale nazionale.

Contemporaneamente si sta svolgendo la Open League, che invece è aperta a tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia, anche questa iniziata il 28 settembre con le qualificazioni online attraverso l'iniziativa PlayStation Tournament, che andranno avanti fino all'11 ottobre nella modalità Ultimate Team 11v11.

In questo caso, è prevista poi una qualifica semi-finale per il 17 ottobre, dalla quale emergeranno i giocatori destinati alle finali nazionali a Lucca.

Gli scontri decisivi, sul suolo italiano, si terranno nella cornice di Lucca Comics & Games 2026, con due ulteriori wildcard che verranno assegnate il 28 e 29 ottobre. Una volta completato il roster dei finalisti, i match di ottavi di finale e semifinali si terranno all'interno della fiera tra il 29 e il 30 ottobre, mentre il 30 e 31 ottobre si terrà la Finale Nazionale.

Gli scontri finali avverranno attraverso Kick Off 95 su PS5, con PlayStation come partner ufficiale della competizione, organizzata all'interno di Lucca Comics & Games 2026 tra i vari appuntamenti dedicati agli eSport.

Dalle finali nazionali emergerà il vincitore, destinato a competere alla Finale Mondiale della Red Bull Wings Cup che si terrà a Miami, all'interno dell'Inter Miami CF Stadium e in un evento di grande rilevanza mediatica.