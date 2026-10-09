Pony Island è gratis su Steam, in previsione dell'arrivo di Pony Island 2

Che fate ancora qui? Su Steam Daniel Mullins Games sta regalando Pony Island, uno di capolavori della scena indie mondiale, che presto riceverà un seguito. Sì, avete capito bene: potete averlo senza pagare nulla.
Considerando che si tratta di un titolo acclamatissimo che conta più del 95% di recensioni positive su Steam, delle quasi 15.000 ricevute, non dovreste avere troppi dubbi su cosa fare.
Il gioco
Dietro l'aspetto di un semplice puzzle game, Pony Island si presenta come un'esperienza ben più inquietante e metavideoludica. Il giocatore si ritrova in una sorta di limbo, intrappolato dentro un cabinato malfunzionante e malevolo, progettato dal Diavolo in persona. A quanto pare, il suo creatore non gradisce affatto che i suoi enigmi vengano risolti, né che le sue modeste capacità di programmatore vengano additate.
Per avanzare bisogna ragionare fuori dagli schemi, mettendo in conto di ricevere insulti a ogni tentativo riuscito. Il gioco invita a guardare dietro le quinte di un videogioco ormai in rovina, con l'obiettivo di riparare il suo codice scritto in modo approssimativo. Allo stesso tempo, occorre stare al gioco del Diavolo e prendere parte alle sue partite perverse a base di pony, esplorando poco alla volta le profondità del misterioso sistema operativo che Lui stesso ha creato per ospitare la sua creatura.
Se vi interessa, andate su Steam e aggiungetelo alla vostra libreria. Non avete bisogno di acquistarlo a 0 euro, ma basta semplicemente premere il pulsante "Add to Library" per averlo. Non ve ne pentirete. Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Pony Island.