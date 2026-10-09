GTA 6 su Nintendo Switch 2? "Chiedete a Rockstar"

Interpellata da Variety, la nuova presidente di Nintendo of America , Devon Pritchard, non ha né confermato né smentito l'arrivo del titolo sulla console, rimandando la domanda a Take-Two e Rockstar. "Andatelo a chiedere a Take-Two e Rockstar, ma da parte mia non c'è nulla da annunciare al momento", ha dichiarato, chiudendo la questione.

Grand Theft Auto VI è il gioco più atteso del 2026, nonché uno dei più attesi di sempre, ma il suo arrivo su Nintendo Switch 2 resta una questione aperta. Più che altro, ci sono state diverse voci al riguardo , ma mai niente di ufficiale.

Come detto, sul tema circola da tempo almeno una voce considerata interessante. A maggio 2025 NateTheHate aveva riferito che Rockstar stava conducendo dei test per valutare la fattibilità di una versione per Switch 2. Lo stesso leaker aveva però precisato che ciò non significava che il gioco fosse in programma per la piattaforma Nintendo, ricordando che gli sviluppatori eseguono regolarmente prove di questo tipo per capire se i propri titoli siano tecnicamente realizzabili su hardware diversi.

Al momento GTA 6 è confermato solo per PS5 e Xbox Series X e S, con uscita fissata al 19 novembre. Guardando alla storia della serie, una versione PC dovrebbe arrivare in un secondo momento. Anzi, possiamo darla quasi per certa, visto come il CEO di Take-Two parla della piattaforma. Detto questo, per ora non esiste alcuna conferma ufficiale.

Quanto a Take-Two, il CEO Strauss Zelnick ha detto che l'azienda potrebbe portare altri giochi su Nintendo Switch 2, senza però chiarire se tra questi ci sarà GTA 6. Ha spiegato che la società "non convertirebbe necessariamente ogni titolo" sulla piattaforma, pur vedendo un'"ottima"" opportunità per alcuni dei suoi giochi più vecchi, e si è definito un "grande sostenitore" di Switch 2.

Rockstar, del resto, ha già un passato su console Nintendo: GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è uscito su Switch nel 2021 ed è giocabile anche su Switch 2, mentre in precedenza erano arrivati GTA: Chinatown Wars per Nintendo DS e, tempo addietro, GTA e GTA 2 su Game Boy.