Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry e Wet Dreams Dry Twice presto rimossi da Steam e GOG

Non sono passati troppi anni da quando ha provato a tornare, ma per Larry Laffer è arrivato il momento di appendere al chiodo il suo completo in poliestere, la sua frusta e tutti gli altri oggettini che gli piace tanto usare. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry e Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice resteranno acquistabili su Steam e GOG solo fino al 23 ottobre: dopo quella data entrambi i giochi saranno rimossi dai negozi e non saranno più acquistabili.

Quale futuro?

Nel comunicato ufficiale con cui è stato dato il ferale annuncio, il team di sviluppo ha ripercorso con affetto questa esperienza. "Ci siamo divertiti moltissimo a riportare Larry in scena", si legge, accompagnato dai ringraziamenti a chi ha seguito le sue avventure, riso delle sue scelte discutibili e sostenuto i giochi che ne hanno segnato la breve resurrezione commerciale. "È stata una corsa fantastica e siamo felici di aver fatto parte di questa storia".

Sul futuro del personaggio, tuttavia, non sono state date notizie: gli autori spiegano di non poter condividere nulla al riguardo. A chi avesse in mente di recuperare le ultime avventure di Larry, il consiglio è di farlo ora. Gli sconti "Last Chance" prenderanno il via già a partire da oggi, 9 ottobre, e resteranno attivi fino alla rimozione dei titoli dai negozi.

C'è da sottolineare che nel recente passato è stata rimossa anche la serie classica di Larry, quella nata dal genio di Al Lowe sotto Sierra On-Line.

Purtroppo, per ora sono state annunciate solo rimozioni e nessun nuovo titolo. La serie con protagonista Larry Laffer è stata sempre controversa, per via di contenuti e gag legate al sesso. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato il lancio di ciascuno dei capitoli classici, ebbe un grande successo (per l'epoca), vendendo centinaia di migliaia di copie, in un'epoca in cui le avventure grafiche avevano ancora un mercato. Speriamo che non venga completamente abbandonata, perché sarebbe davvero un peccato.