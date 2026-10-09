Wardogs, la Stagione 2 arriva il 15 ottobre con nuove armi, veicoli e un sistema di scommesse sperimentale

Il pacchetto di novità comprende quattro nuove armi, quattro nuovi veicoli, tre nuove strutture costruibili, un nuovo preset meteo e un sistema di scommesse in gioco ancora in fase sperimentale. Tra le armi figurano il fucile d'assalto TCX-SPR, il DMR M14, il mitra PP-19 Bizon e la mitragliatrice leggera Evo-3 Ultra, affiancati da una serie di nuovi accessori. Il parco mezzi si amplia con il Wolf-110 e la sua variante d'assalto armata, il carro armato T-72B3 e il semovente antiaereo Flakpanzer Gepard. Le nuove costruzioni, ossia un nido per mitragliatrice, un rifugio di grandi dimensioni e un gradino in legno, offrono ulteriori opzioni per le fortificazioni e difendere gli obiettivi.

Bulkhead e Team17 hanno annunciato che la Stagione 2 di Wardogs , lo sparatutto tattico per 100 giocatori che ha già venduto più di 3 milioni di copie, debutterà il 15 ottobre. Si tratta del primo grande aggiornamento dopo il lancio in Accesso anticipato su Steam , avvenuto il 10 settembre.

Tante altre novità

Il nuovo preset meteo introduce la pioggia, che modifica visibilità, distanze di ingaggio e audio, e interagisce con l'ambiente, comprese le strutture danneggiate o distrutte. I tuoni sono sincronizzati su tutto il server e possono coprire temporaneamente il rumore dei passi, influendo sensibilmente sul gameplay.

Tra le aggiunte più rilevanti c'è il Wager Vendor, un sistema che permette di puntare il denaro in gioco sulla propria prestazione, scegliendo obiettivi con condizioni aggiuntive per aumentare la vincita potenziale. Gli sviluppatori lo definiscono una funzione "molto sperimentale" dell'Accesso anticipato, che intendono ampliare nel tempo ma che potrebbe anche essere aggiunta o rimossa nel corso della stagione, qualora risultasse facilmente sfruttabile.

L'aggiornamento interviene anche sui sistemi già implementati, bilanciamento del combattimento in particolare. Per quanto riguarda le fazioni, Bulkhead ha avviato quello che definisce un "esperimento sociale" con una campagna di reclutamento per la fazione blu "Lonestar", quella che nella prima stagione ha registrato la percentuale di vittorie più bassa. Sono previste modifiche a uniformi e punti di spawn, oltre a bonus esclusivi di denaro ed esperienza per i giocatori Lonestar. Si aggiungono sconti dai venditori per le squadre in forte svantaggio e restrizioni al cambio di squadra a partita inoltrata. Migliorano inoltre il coordinamento di squadra, la guida dei veicoli, la reattività del controller e la progressione, con ricompense aggiuntive per gioco di squadra.

"Abbiamo imparato moltissimo osservando le persone giocare a Wardogs dal lancio", ha dichiarato Joe Brammer, CEO di Bulkhead. "La Stagione 2 offre ai giocatori più armi, veicoli e modi di giocare, ma, cosa altrettanto importante, abbiamo lavorato sul feedback e modificato i sistemi che contano in ogni partita. L'Accesso anticipato serve a continuare a costruire il gioco insieme alla community, e questo è il primo passo importante in questo processo".