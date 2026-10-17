Stagione 2 di Wardogs, Bulkhead ammette di aver sbagliato e interviene con nuove correzioni

Inoltre, alcuni giocatori sono riusciti a sfruttare un exploit legato ai punti esperienza del ruolo di pilota, ottenendo l'accesso ai carri armati fin dal primo giorno e mettendo in difficoltà il resto dei giocatori. Il team ha quindi ammesso i propri errori e ha dichiarato di voler correre ai ripari con nuove correzioni.

La stagione 2 di Wardogs ha fatto il suo debutto solo pochi giorni fa, ma già nelle prime ore sono emerse numerose critiche sulle modifiche apportate. Quello che era stato definito un "esperimento sociale", ovvero la campagna di reclutamento per la fazione blu "Lonestar" , accompagnata da bonus esclusivi, non è stato particolarmente apprezzato dalla community.

Bulkhead riconosce gli errori

In un video condiviso su X il team affronta la questione in modo piuttosto schietto: "We f***ed up", ammettendo di aver commesso qualche errore. In particolare, gli sviluppatori avevano introdotto un bonus del 5% sui guadagni in denaro e del 2,5% sui punti esperienza per chi sceglieva la fazione blu, con l'obiettivo di compensare i risultati poco soddisfacenti della prima stagione. Tuttavia, questa scelta ha finito per creare degli squilibri, rendendo l'esperienza di gioco più frustrante che piacevole.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo Joe Brammer, CEO di Bulkhead, si è trattato di un esperimento e lo studio avrebbe dovuto limitarsi a ricalibrare il posizionamento dei punti di rinascita sulla mappa Bakurani, anziché introdurre bonus aggiuntivi. Per risolvere la situazione, il team ha distribuito un aggiornamento lato server che elimina innanzitutto i bonus in questione. Inoltre, è stato corretto un bug legato alla progressione del ruolo di pilota ed è stato definitivamente bloccato l'exploit citato in precedenza.

Quest'ultimo permetteva ai giocatori di guidare appena fuori dal quartier generale, scaricare bancali e tornare immediatamente alla base, accumulando così una quantità significativa di punti esperienza. In questo modo, era possibile avanzare rapidamente nella progressione e sbloccare i carri armati fin dal primo giorno. Infine, il team ha applicato ban temporanei della durata di 24 ore ai giocatori che hanno sfruttato questi exploit.