Secondo Dan Houser, la scrittura di Vice City era pessima, ma Ray Liotta riuscì a salvarla

Oggi la serie Grand Theft Auto è abituata a coinvolgere grandi nomi del mondo dello spettacolo, come dimostra la colonna sonora di GTA 6 piena di artisti celebri, ma oltre vent'anni fa la scelta di affidare il ruolo di protagonista a Ray Liotta fu un evento considerato eccezionale.
In un'intervista concessa a IGN, a Dan Houser è stato chiesto com'è stato lavorare con l'attore. La risposta è stata schietta: "La mia scrittura è pessima, e lui l'ha fatta suonare bene". Houser ha poi allargato il discorso: secondo lui è ciò che fanno tutti i bravi attori, perché trovano elementi che sulla pagina non ci sono. "Recitare è un'arte singolare, ma resta un'arte", ha spiegato, aggiungendo che un attore soltanto discreto restituisce ciò che l'autore aveva in mente per il personaggio, mentre i migliori vanno oltre. E Liotta, a suo dire, è stato uno di questi.
Un grande attore
Houser ha raccontato anche come nacque una collaborazione che, vista da fuori, poteva sembrare improbabile. Rockstar contattò l'agente di Liotta offrendo "una bella somma" per circa quattro giorni di lavoro. La sera prima delle registrazioni il team lo incontrò a cena, poi seguirono due giornate di sessioni a New York. Un paio di mesi più tardi, con l'uscita del gioco ormai vicina, Houser tornò a Los Angeles per registrare altre battute. Il primo giorno, ricorda, l'attore si presentò e non sembrava particolarmente coinvolto, ma il giorno dopo arrivò e in circa cinque ore completò tutto quello che restava da fare.
Il giudizio finale di Houser è entusiasta: Liotta era "fantastico" nel suo lavoro e ha portato a Tommy un livello di autenticità che, secondo lui, sarebbe stato difficile trovare in qualunque altro interprete.
Le sue parole ci fanno rimpiangere ancora di più la scomparsa dell'attore, avvenuta il 26 maggio 2022. Liotta era considerato uno dei più grandi interpreti del cinema contemporaneo, grazie a ruoli come quello di Henry Hill in "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese o il poliziotto di "Abuso di potere". Lo ricordiamo nel mondo dei videogiochi anche per l'interpretazione di Billy Handsome nella modalità zombie di Call of Duty: Black Ops 2.