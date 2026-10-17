Secondo Dan Houser, la scrittura di Vice City era pessima, ma Ray Liotta riuscì a salvarla

Oggi la serie Grand Theft Auto è abituata a coinvolgere grandi nomi del mondo dello spettacolo, come dimostra la colonna sonora di GTA 6 piena di artisti celebri, ma oltre vent'anni fa la scelta di affidare il ruolo di protagonista a Ray Liotta fu un evento considerato eccezionale.

In un'intervista concessa a IGN, a Dan Houser è stato chiesto com'è stato lavorare con l'attore. La risposta è stata schietta: "La mia scrittura è pessima, e lui l'ha fatta suonare bene". Houser ha poi allargato il discorso: secondo lui è ciò che fanno tutti i bravi attori, perché trovano elementi che sulla pagina non ci sono. "Recitare è un'arte singolare, ma resta un'arte", ha spiegato, aggiungendo che un attore soltanto discreto restituisce ciò che l'autore aveva in mente per il personaggio, mentre i migliori vanno oltre. E Liotta, a suo dire, è stato uno di questi.