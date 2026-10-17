5

Fallimento per lo studio di Samson, il curatore cerca un acquirente

Dopo mesi di difficoltà economiche e stipendi non pagati, lo studio svedese Liquid Swords è formalmente fallito.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/10/2026
La copertina di Samson
Samson
Samson
News Video Immagini

Per Liquid Swords la crisi è arrivata a un punto di non ritorno. Lo studio di Samson, già in difficoltà da tempo, non è riuscito a generare ricavi sufficienti per sostenere la propria attività e, negli ultimi mesi, non ha più potuto pagare gli stipendi ai dipendenti rimasti. Ergo, è ufficialmente fallito e, allo stato attuale, sta cercando acquirenti.

Insuccesso

Liquid Swords AB, dove la sigla "AB" indica la forma societaria svedese a responsabilità limitata, equivalente per esempio alla LLC statunitense, alla GmbH tedesca o alla Srl italiana, contava ancora circa trenta persone. Per loro la dichiarazione di fallimento ha una conseguenza positiva, almeno sul breve periodo: sarà lo Stato svedese a farsi carico dei compensi non versati, che altrimenti sarebbero rimasti insoluti.

Sul fronte del futuro dello studio, invece, resta uno spiraglio. Il curatore fallimentare si è detto fiducioso di poter individuare un acquirente e, stando alle informazioni disponibili, sta cercando un possibile nuovo proprietario. Al momento non sono noti dettagli su eventuali trattative, sulle tempistiche o su cosa accadrebbe ai progetti in corso in caso di cessione.

Samson è disponibile da oggi anche per PS5 e Xbox Series X e S, con un maxi aggiornamento anche per PC Samson è disponibile da oggi anche per PS5 e Xbox Series X e S, con un maxi aggiornamento anche per PC

Nella nostra recensione, abbiamo scritto che Samson "Sulla carta si tratta di titolo che avrebbe potuto regalare un'esperienza ben inquadrata, focalizzata, ancorata a poche, ma funzionali meccaniche." Purtroppo era anche un titolo pieno di criticità che non potevano essere ignorate. Nel corso dei mesi il titolo è stato aggiornato più volte, migliorando moltissimo rispetto alla versione iniziale, ma non è evidentemente riuscito a recuperare terreno agli occhi del pubblico. Anche il recente lancio su console non deve essere stato utile allo scopo, visto che il fallimento è arrivato a stretto giro.

Peccato, perché Samson aveva delle enormi potenzialità, ma i problemi produttivi iniziali lo hanno castrato, impedendogli di riuscire a esprimersi al meglio.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fallimento per lo studio di Samson, il curatore cerca un acquirente