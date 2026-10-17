The Wolf Among Us Remastered per Nintendo Switch è stato rinviato a data da destinarsi

Telltale Games ha annunciato di aver rinviato la versione per Nintendo Switch di The Wolf Among Us Remastered. Il debutto era originariamente previsto per il 29 ottobre, quindi tra pochi giorni, ma a quanto pare il team vuole prendersi tutto il tempo necessario per garantire un'esperienza ottimale sulla console della grande N. Resta invariato il debutto sulle altre piattaforme, quindi il gioco arriverà come anticipato il 29 ottobre su PC (Steam ed Epic Games Store), Xbox Series X|S e PS5.
Nessuna data per la versione Switch
Con un post su X, il team di Telltale Games ha spiegato di aver bisogno di più tempo per garantire un'esperienza ottimale ai giocatori Nintendo. "Portare The Wolf Among Us su Nintendo Switch per la prima volta in assoluto è un momento emozionante per noi! Non prendiamo questa cosa alla leggera. Proprio per questo, ci stiamo prendendo un po' di tempo in più per assicurarci di offrire ai giocatori Nintendo l'esperienza che meritano", ha scritto.
"The Wolf Among Us Remastered uscirà come previsto il 29 ottobre su PlayStation, Xbox e PC. La versione per Nintendo Switch seguirà in un secondo momento".
Non è stata quindi indicata una nuova finestra di lancio per Nintendo Switch e, per il momento, il gioco resta rinviato a data da destinarsi. Speriamo di non dover attendere troppo a lungo, ma ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno novità. Nel frattempo, l'uscita sulle altre piattaforme ci permetterà di farci un'idea più precisa del gioco e delle possibili novità.
Un debutto importante
Considerando che, come anticipato, The Wolf Among Us approderà per la prima volta su una console Nintendo, è comprensibile che Telltale voglia assicurarsi di offrire la migliore esperienza possibile, raggiungendo anche nuovi giocatori. Al momento, non è chiaro se il rinvio sia legato a problemi tecnici o alla necessità di ulteriori rifiniture. La versione rimasterizzata introduce infatti miglioramenti grafici e altre novità sul fronte tecnico, quindi è plausibile che gli sviluppatori vogliano verificare che tutti questi elementi funzionino al meglio anche su Nintendo Switch.
Per chi non lo sapesse, The Wolf Among Us è un'avventura narrativa uscita originariamente a episodi nel 2013. I giocatori vestono i panni di Bigby Wolf e devono indagare su una serie di omicidi in una storia dai toni noir, dove le scelte compiute influenzano i dialoghi e i rapporti con gli altri personaggi.
Questa versione rimasterizzata punta a offrire un'esperienza ancora più godibile e immersiva, quindi speriamo di ricevere ulteriori aggiornamenti sul lancio per Nintendo Switch quanto prima. Nel frattempo, potete consultare la nostra anteprima di The Wolf Among Us 2.