The Wolf Among Us Remastered per Nintendo Switch è stato rinviato a data da destinarsi

Telltale Games ha annunciato di aver rinviato la versione per Nintendo Switch di The Wolf Among Us Remastered. Il debutto era originariamente previsto per il 29 ottobre, quindi tra pochi giorni, ma a quanto pare il team vuole prendersi tutto il tempo necessario per garantire un'esperienza ottimale sulla console della grande N. Resta invariato il debutto sulle altre piattaforme, quindi il gioco arriverà come anticipato il 29 ottobre su PC (Steam ed Epic Games Store), Xbox Series X|S e PS5.

Nessuna data per la versione Switch Con un post su X, il team di Telltale Games ha spiegato di aver bisogno di più tempo per garantire un'esperienza ottimale ai giocatori Nintendo. "Portare The Wolf Among Us su Nintendo Switch per la prima volta in assoluto è un momento emozionante per noi! Non prendiamo questa cosa alla leggera. Proprio per questo, ci stiamo prendendo un po' di tempo in più per assicurarci di offrire ai giocatori Nintendo l'esperienza che meritano", ha scritto. "The Wolf Among Us Remastered uscirà come previsto il 29 ottobre su PlayStation, Xbox e PC. La versione per Nintendo Switch seguirà in un secondo momento". Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Non è stata quindi indicata una nuova finestra di lancio per Nintendo Switch e, per il momento, il gioco resta rinviato a data da destinarsi. Speriamo di non dover attendere troppo a lungo, ma ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno novità. Nel frattempo, l'uscita sulle altre piattaforme ci permetterà di farci un'idea più precisa del gioco e delle possibili novità.