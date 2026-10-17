Phantom Blade Zero, gli sviluppatori guardano già al futuro con una possibile serie animata e altre novità

Phantom Blade Zero , l'action RPG di S-GAME, non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale, eppure si parla già dei possibili passi successivi. Gli sviluppatori sembrano avere le idee chiare e stanno già valutando diverse possibilità per arricchire l'esperienza di gioco , senza escludere eventuali sequel. Il titolo sta attirando l'interesse di numerosi giocatori per diversi motivi, dal sistema di combattimento dinamico e impegnativo alla direzione artistica di alto livello. Gli sviluppatori hanno quindi rivelato di avere già alcune idee su come ampliare il progetto e dare vita a nuove iniziative.

Il futuro del gioco

I colleghi di PCGamesN hanno avuto la possibilità di intervistare il game director, Liang "Soulframe" Qiwei, chiedendogli se il team avesse già in programma sequel, espansioni o perfino progetti che andassero oltre il videogioco. Prima di valutare nuovi progetti, sarà necessario capire quale riscontro otterrà il gioco al momento del debutto e raccogliere le opinioni dei giocatori. Il game director ha comunque confermato che il team ha già alcune idee in mente, precisando che molto dipenderà dai risultati commerciali dell'action RPG. Se il titolo dovesse riscuotere il successo sperato, S-GAME potrebbe prendere in considerazione anche la realizzazione di progetti d'animazione o film ambientati nel suo universo.

Phantom Blade Zero

"Abbiamo già alcune idee e progetti, ma vediamo prima il risultato di questo lavoro: sarà quello a determinare come procedere" ha spiegato. "Al momento stiamo realizzando prodotti di merchandising e, in futuro, è possibile che potremmo realizzare alcune animazioni e persino dei film basati su di esso. È un argomento fantastico e ci piacerebbe prenderci il tempo necessario per sviluppare l'intero universo trasformandolo in una grande IP originale".

Si è poi parlato delle animazioni 2D presenti nel gioco, sottolineando come lo stile di Phantom Blade Zero sia originale e unico, nonché un ottimo spazio per sviluppare altri possibili progetti creativi. Vi lasciamo un video di seguito, per farvi capire meglio:

"Dopotutto, è tutto originale e unico. Avete visto alcune animazioni 2D presenti nel gioco, giusto? Ne abbiamo realizzate altre anche per il trailer dedicato all'Anno del Drago, pubblicato due anni fa. Abbiamo quindi già prodotto animazioni 2D di altissima qualità. Perciò, potrebbe essere possibile realizzare qualcosa del genere. O magari qualcos'altro. Sì, ci piacerebbe molto sviluppare un progetto simile".