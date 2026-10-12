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Il progetto di Phantom Blade Zero è nato grazie a un incontro casuale con PlayStation

Il game director di Phantom Blade Zero ha rivelato che il progetto è nato grazie a un incontro casuale con i vertici di PlayStation, che sono rimasti profondamente colpiti dal gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/10/2026
L'artwork di Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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Il game director Liang "Soulframe" Qiwei ha rivelato che il progetto di Phantom Blade Zero è nato grazie a un incontro casuale con PlayStation, quando il team di sviluppo di S-Game ha avuto l'occasione di mostrare ai vertici della divisione Sony un trailer realizzato in fretta, ma capace di catturare la loro attenzione.

"Eravamo due ragazzi molto giovani e con la faccia ancora fresca, e siamo semplicemente entrati nella sala riunioni dei dirigenti di PlayStation", ha raccontato Soulframe. "Abbiamo incontrato un responsabile commerciale e gli abbiamo mostrato questo prototipo, una versione molto grezza rispetto a ciò che vedete oggi. Quel tizio ne è rimasto colpito."

"Per fortuna Christian Svensson, Shuhei Yoshida e tutti i pezzi grossi erano proprio accanto al nostro tavolo. Così il responsabile commerciale li ha chiamati per fargli guardare il trailer, e Christian ha esclamato: 'Porca miseria, ma voi chi siete? È impressionante!". E così ci hanno invitati a partecipare alla loro presentazione del 2023."

Phantom Blade Zero avrà più di 50 boss, i nemici non riappariranno e altri dettagli da S-Game Phantom Blade Zero avrà più di 50 boss, i nemici non riappariranno e altri dettagli da S-Game

"In generale, quella presentazione ebbe davvero successo", ha continuato il game director. "Tutti i giochi erano impressionanti, compreso Marvel's Spider-Man 2: è stato uno dei migliori eventi degli ultimi anni. All'inizio, però, pensavamo semplicemente che saremmo stati presenti e basta, perché avevamo soltanto due mesi per prepararci e perfezionare quello che avevamo già realizzato."

"Se ci avessero chiesto qualcosa in più, non avremmo avuto altro da mostrare. Così abbiamo raccolto tutto il materiale a disposizione, lo abbiamo rifinito e abbiamo realizzato un trailer di tre minuti. Pensavamo: 'Va bene, forse è una buona idea mostrare il nostro lavoro e magari qualcuno capirà cosa stiamo facendo'."

La fortuna aiuta gli audaci

Presentato nel 2023, Phantom Blade Zero è dunque il risultato di un mix di talento, audacia e fortuna: ingredienti che spesso si ritrovano nei progetti che condividono qualità, spessore e un pizzico di coraggio, specie quelli che nascono dal basso.

Nel caso dell'atteso titolo d'esordio di S-Game, i giovani autori hanno messo insieme tutti i materiali che avevano e ciò è bastato per colpire nel segno: prima catturando l'attenzione dei vertici di PlayStation, poi quella del pubblico.

Dai tempi del reveal sono passati alcuni anni, c'è voluta un po' di pazienza ma ormai ci siamo: il prossimo 29 ottobre Phantom Blade Zero farà il proprio debutto su PC e PS5, e sarà interessante capire fino a che punto il gioco riuscirà a mantenere le sue promesse.

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