Phantom Blade Zero avrà più di 50 boss, i nemici non riappariranno e altri dettagli da S-Game

Nel corso di un'intervista di gruppo concessa al portale 4Gamer, il fondatore dello studio ha condiviso importanti dettagli sulla quantità di contenuti e non solo.

Armi, boss e la scelta di eliminare il respawn dei nemici

Una delle rivelazioni più significative riguarda l'imponente numero di scontri chiave e il legame diretto tra le vittorie sul campo e l'equipaggiamento sbloccabile. Liang ha confermato che i giocatori potranno imbracciare 30 armi principali e circa 20 armi secondarie, tutte ottenibili come ricompensa sconfiggendo i vari boss presenti nell'avventura.

Di conseguenza, la quantità di avversari di alto livello sarà imponente, con oltre 50 boss unici sparsi per il mondo di gioco. Il team suggerisce però che il numero finale potrebbe in realtà essere superiore. Inoltre, i nemici non riappariranno dopo la morte - a differenza di quanto accade con gli avversari comuni dei soulslike tradizionali -, nemmeno riposando.

La scelta di eliminare il ripopolamento degli avversari nasce dalla volontà degli sviluppatori di spingere i giocatori a vivere un'esperienza sempre nuova ed evitare sessioni di grinding, facendo leva sull'elevata qualità e sul grande volume di contenuti preparati per la campagna.