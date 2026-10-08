Phantom Blade Zero per PS5 potrebbe non avere un'edizione fisica con disco al lancio

A meno di un mese dall'uscita, emergono informazioni che suggeriscono che Phantom Blade Zero potrebbe non uscire su PS5 in formato fisico. Sebbene non ci sia mai stata una comunicazione ufficiale, la presenza del gioco nel listino di Play‑Asia aveva alimentato le speranze degli utenti, ma la situazione è cambiata nelle ultime ore.
Il negozio ha infatti rimosso la pagina dedicata alla versione PS5 dopo essere stato informato che non è prevista alcuna edizione fisica al lancio. La conferma è arrivata tramite una risposta inviata a un cliente che chiedeva chiarimenti:
"L'articolo è stato rimosso dal nostro catalogo, poiché ci è stato comunicato che non ci sarà un'edizione fisica disponibile.", ha dichiarato Play-Asia.
Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali puntano a un lancio solo in digitale
Al momento S‑GAME non ha ancora annunciato formalmente se Phantom Blade Zero avrà o meno una versione retail. Tuttavia, la rimozione dal catalogo di Play-Asia e l'assenza totale del gioco nei principali store internazionali, come Amazon, Best Buy, GameStop, suggeriscono una pubblicazione solo in formato digitale.
Considerando che il lancio è fissato al 29 ottobre, la mancanza di preordini fisici a poche settimane dall'uscita rappresenta di fatto un'indicazione molto forte. Non è comunque da escludere che edizioni fisiche possano arrivare in un secondo momento, specialmente se il titolo si rivelerà un successo e ci sarà molta domanda da parte degli amanti del formato fisico.
Nel frattempo ricordiamo che i preordini, delle copie digitali, sono aperti già da diverse settimane. Il gioco sarà disponibile in due formati. La versione standard al prezzo di 69,99 euro per PS5 e di 59,99 euro in versione PC, che non include alcun extra, e la Deluxe Edition da 79,99 euro su PS5 e da 69,99 euro per PC, che include la colonna sonora e l'artbook digitali e degli oggetti cosmetici per la personalizzazione. Inoltre, prenotando una delle due versioni si ricevono come bonus lo sblocco anticipato dell'accessorio "Vaso del Tesoro" (+10% di probabilità di ottenere Polvere spirituale dai nemici abbattuti) e l'aspetto "Tradizione".