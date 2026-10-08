Phantom Blade Zero per PS5 potrebbe non avere un'edizione fisica con disco al lancio

"L'articolo è stato rimosso dal nostro catalogo, poiché ci è stato comunicato che non ci sarà un'edizione fisica disponibile .", ha dichiarato Play-Asia.

Il negozio ha infatti rimosso la pagina dedicata alla versione PS5 dopo essere stato informato che non è prevista alcuna edizione fisica al lancio. La conferma è arrivata tramite una risposta inviata a un cliente che chiedeva chiarimenti:

A meno di un mese dall'uscita, emergono informazioni che suggeriscono che Phantom Blade Zero potrebbe non uscire su PS5 in formato fisico . Sebbene non ci sia mai stata una comunicazione ufficiale, la presenza del gioco nel listino di Play‑Asia aveva alimentato le speranze degli utenti, ma la situazione è cambiata nelle ultime ore.

Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali puntano a un lancio solo in digitale

Al momento S‑GAME non ha ancora annunciato formalmente se Phantom Blade Zero avrà o meno una versione retail. Tuttavia, la rimozione dal catalogo di Play-Asia e l'assenza totale del gioco nei principali store internazionali, come Amazon, Best Buy, GameStop, suggeriscono una pubblicazione solo in formato digitale.

Considerando che il lancio è fissato al 29 ottobre, la mancanza di preordini fisici a poche settimane dall'uscita rappresenta di fatto un'indicazione molto forte. Non è comunque da escludere che edizioni fisiche possano arrivare in un secondo momento, specialmente se il titolo si rivelerà un successo e ci sarà molta domanda da parte degli amanti del formato fisico.

Nel frattempo ricordiamo che i preordini, delle copie digitali, sono aperti già da diverse settimane. Il gioco sarà disponibile in due formati. La versione standard al prezzo di 69,99 euro per PS5 e di 59,99 euro in versione PC, che non include alcun extra, e la Deluxe Edition da 79,99 euro su PS5 e da 69,99 euro per PC, che include la colonna sonora e l'artbook digitali e degli oggetti cosmetici per la personalizzazione. Inoltre, prenotando una delle due versioni si ricevono come bonus lo sblocco anticipato dell'accessorio "Vaso del Tesoro" (+10% di probabilità di ottenere Polvere spirituale dai nemici abbattuti) e l'aspetto "Tradizione".