Invokyr debutta in Accesso Anticipato a prezzo budget, master deluso assassino incluso

Invokyr è arrivato in Accesso Anticipato su Steam al prezzo di 12,99 euro, con uno sconto di lancio del 25% per un periodo limitato, che consente di portarlo a casa per meno di 10 euro. Il titolo si presenta come un gioco da tavolo soprannaturale, in cui ogni lancio dei dadi può cambiare il corso della partita e in cui il Game Master non si fa scrupoli a complicare le cose ai giocatori, come raccontato nella nostra anteprima .

La versione in Accesso Anticipato include inoltre più di 15 mostri, oltre 20 eventi soprannaturali che possono attivarsi durante le partite e più di una dozzina di dadi diversi, ciascuno in grado di produrre effetti strani e imprevedibili. Gli Idoli Maledetti concedono abilità potenti ma a caro prezzo , mentre le Regole della Casa alterano quelle consuete rendendo ogni sfida sempre meno prevedibile. A questo si aggiunge un negozio dove investire i punti accumulati. Secondo gli sviluppatori, la combinazione di questi sistemi fa sì che due partite non siano mai uguali.

Invokyr ha una data d'uscita in Accesso Anticipato ed è molto vicina

Al lancio sono presenti quattro ambientazioni: Villa Infestata, Giungla, Montagna Ghiacciata e Deserto , ciascuna con atmosfera, pericoli e incontri propri. L'obiettivo è attraversarle tutte, sconfiggere la Master Board e scoprire quanto si riesca a resistere prima che il Game Master decida di riscrivere le regole.

L'esperienza ruota attorno all'esplorazione di una serie di tavole decisamente pericolose, alla sopravvivenza a incontri soprannaturali e alla raccolta di potenti Idoli Maledetti. Il punteggio guadagnato può poi essere speso in miglioramenti, gadget e arredi. Come avverte il team, però, la casa ha le sue regole .

Uno sguardo al futuro

Per quanto riguarda il futuro, la priorità dichiarata dal team è ascoltare la community: correzione dei bug segnalati, miglioramenti dell'esperienza utente e funzioni richieste, come ulteriori opzioni di accessibilità. Successivamente il team intende ampliare in modo considerevole il mondo di gioco. Tra i piani figurano tre nuove ambientazioni (tra cui Abisso e Spazio, mentre la terza resta da rivelare), oltre dieci nuovi mostri, altri pericoli, Idoli e effetti dei dadi, un negozio notevolmente potenziato con nuovi gadget e arredi, Regole della Casa ancora più caotiche e ulteriori approfondimenti sulla storia della casa e del suo misterioso Game Master, un uomo deluso dal passato indecifrabile.

Sul fronte del prezzo, gli sviluppatori spiegano di aver voluto impostare una cifra che renda facile l'accesso. Con l'arrivo di nuove tavole, mostri e sistemi, il costo potrebbe tuttavia aumentare, per compensare le spese di sviluppo aggiuntive e la maggior quantità di contenuti.

Il team ricorda infine di aver già imparato molto dai playtest e di voler proseguire lo sviluppo osservando come i gruppi giocano davvero e quali momenti generano le storie migliori. La community può restare in contatto, segnalare problemi e condividere opinioni attraverso il server Discord ufficiale. A questo punto, se vi interessa, andate su Steam e fateci un pensierino.