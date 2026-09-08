Invokyr ha una data d'uscita in Accesso Anticipato ed è molto vicina

Invokyr ha una data d'uscita in Accesso Anticipato su Steam. L'horror psicologico cooperativo ambientato all'interno di un maniero infestato e costruito attorno a un misterioso gioco da tavolo, di cui vi abbiamo parlato in un'anteprima , sarà disponibile dall'8 ottobre 2026, quindi tra un mese esatto.

Trailer e altri dettagli

L'avventura prende il via all'interno di un maniero abbandonato, dove i giocatori si ritrovano intrappolati insieme a un vecchio gioco da tavolo degli anni Settanta. Una voce li invita a giocare, dando inizio a una sfida nella quale la sopravvivenza dipenderà dai risultati dei dadi.

Al centro della storia c'è la Custode, un tempo legata al gioco come giocattolo preferito di qualcuno e ora diventata la padrona del maniero. Per riuscire a fuggire dovrete affrontarla seguendo le regole del gioco, cercando al tempo stesso di sopravvivere alle creature, alle trappole e alle maledizioni che verranno generate durante la partita.

La componente cooperativa non sarà però necessariamente basata sulla semplice collaborazione. Il gioco lascia spazio anche a decisioni che possono mettere in difficoltà i compagni, mentre la morte di un personaggio non rappresenterà sempre la conclusione definitiva della sua partita.

L'obiettivo sarà arrivare alla fine del percorso e riuscire a sconfiggere la Custode, ma il maniero e il gioco da tavolo saranno progettati per rendere ogni partita diversa dalle altre. Sopravvivere permetterà inoltre di ottenere ricompense e sbloccare nuove sfide.

Gli sviluppatori hanno infine ringraziato la community che ha provato la demo durante i mesi di sviluppo, sottolineando l'importanza dei feedback e del supporto ricevuto. Il team ha invitato i giocatori interessati a continuare a condividere il gioco e ad aggiungerlo alla propria lista dei desideri su Steam in vista del debutto in Accesso Anticipato.