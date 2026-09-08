0

Invokyr ha una data d'uscita in Accesso Anticipato ed è molto vicina

Il team di sviluppo di Invokyr ha annunciato che il gioco sarà disponibile in Early Access su Steam dall'8 ottobre.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/09/2026
La copertina di Invokyr

Invokyr ha una data d'uscita in Accesso Anticipato su Steam. L'horror psicologico cooperativo ambientato all'interno di un maniero infestato e costruito attorno a un misterioso gioco da tavolo, di cui vi abbiamo parlato in un'anteprima, sarà disponibile dall'8 ottobre 2026, quindi tra un mese esatto.

L'annuncio della data è stato accompagnata dalla pubblicazione di un nuovo trailer, che anticipa l'esperienza, incentrata su un gioco da tavolo apparentemente innocuo, ma capace di evocare minacce inimmaginabili.

Trailer e altri dettagli

L'avventura prende il via all'interno di un maniero abbandonato, dove i giocatori si ritrovano intrappolati insieme a un vecchio gioco da tavolo degli anni Settanta. Una voce li invita a giocare, dando inizio a una sfida nella quale la sopravvivenza dipenderà dai risultati dei dadi.

Al centro della storia c'è la Custode, un tempo legata al gioco come giocattolo preferito di qualcuno e ora diventata la padrona del maniero. Per riuscire a fuggire dovrete affrontarla seguendo le regole del gioco, cercando al tempo stesso di sopravvivere alle creature, alle trappole e alle maledizioni che verranno generate durante la partita.

Nuove caratteristiche per Gothic 1 Remake, la serie classica su console e il gioco da tavolo annunciati nel THQ Nordic Showcase 2026 Nuove caratteristiche per Gothic 1 Remake, la serie classica su console e il gioco da tavolo annunciati nel THQ Nordic Showcase 2026

La componente cooperativa non sarà però necessariamente basata sulla semplice collaborazione. Il gioco lascia spazio anche a decisioni che possono mettere in difficoltà i compagni, mentre la morte di un personaggio non rappresenterà sempre la conclusione definitiva della sua partita.

L'obiettivo sarà arrivare alla fine del percorso e riuscire a sconfiggere la Custode, ma il maniero e il gioco da tavolo saranno progettati per rendere ogni partita diversa dalle altre. Sopravvivere permetterà inoltre di ottenere ricompense e sbloccare nuove sfide.

Gli sviluppatori hanno infine ringraziato la community che ha provato la demo durante i mesi di sviluppo, sottolineando l'importanza dei feedback e del supporto ricevuto. Il team ha invitato i giocatori interessati a continuare a condividere il gioco e ad aggiungerlo alla propria lista dei desideri su Steam in vista del debutto in Accesso Anticipato.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Invokyr ha una data d'uscita in Accesso Anticipato ed è molto vicina