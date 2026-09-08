Crytek, nuovi licenziamenti a Istanbul e Francoforte: coinvolti almeno 30 dipendenti

A Istanbul, in particolare, sarebbe stato coinvolto un intero team dedicato al controllo qualità . Anche alcuni dipendenti della sede di Francoforte avrebbero perso il posto, con i licenziamenti concentrati soprattutto nei settori del publishing, dei social media e del QA.

Crytek , lo studio dei Crysis e degli Hunt: Showdown , avrebbe effettuato una serie di licenziamenti negli uffici di Istanbul , in Turchia, e nella sede centrale di Francoforte , in Germania. La società non ha ancora annunciato pubblicamente la riorganizzazione, ma secondo quanto appreso da Insider Gaming , i tagli avrebbero interessato diverse aree dell'azienda.

Tagli inaspettati

Non è ancora disponibile un numero definitivo delle persone interessate. Le fonti consultate dalla testata ritengono tuttavia che almeno 30 dipendenti abbiano perso il lavoro. Le persone coinvolte sarebbero state informate dei tagli all'inizio di settembre e, secondo le stesse fonti, i licenziamenti sarebbero arrivati in modo "inaspettato".

Al momento non è chiaro quali siano le motivazioni alla base della decisione né se i tagli facciano parte di una più ampia riorganizzazione interna di Crytek. La società non ha infatti ancora fornito informazioni ufficiali sull'entità della riduzione del personale.

Crytek è stata contattata per chiedere chiarimenti sulla situazione, sia riguardo alle ragioni dei licenziamenti sia per ottenere una conferma sul numero complessivo delle persone coinvolte. Al momento della pubblicazione non era ancora arrivata una risposta. Non è chiaro come i licenziamenti impatteranno i progetti in corso.