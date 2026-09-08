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Il nuovo modello UE di Nintendo Switch 2 è stato analizzato, ecco le differenze dalla versione di lancio

Nintendo ha reso disponibile il nuovo modello europeo di Nintendo Switch 2, che si adegua alle nuove regolamentazioni dell'UE. Vediamo quali sono le differenze.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/09/2026
Switch 2

Il nuovo modello di Nintendo Switch 2 sta iniziando a comparire sugli scaffali europei e ovviamente qualcuno l'ha già smontato per vedere quali sono le differenze con la versione di lancio.

Ricordiamo infatti che, per adeguarsi alle nuove regole dell'Unione Europea legate alle batterie e al diritto alla riparazione dei dispositivi, Nintendo ha realizzato un nuovo modello. Vediamo quali sono le differenze.

Le novità del nuovo modello di Nintendo Switch 2

In un video condiviso da Nintendùo, viene spiegato che il nuovo modello ha una batteria più piccola, che può ora essere sostituita liberamente. La capacità è calata dell'1% (circa 48 mAh). Inoltre, la console - con i Joy-Con connessi - pesa 14 grammi in più.

Le viti interne ai punti di aggancio dei Joy-Con sono più visibili, poiché prima erano coperte da adesivi che segnalavano che era proibito smontare la console. Ora è più facile accedere alla parte interna della console.

Nintendo avrebbe inflitto un'ondata di ban su Switch 2 per errore Nintendo avrebbe inflitto un'ondata di ban su Switch 2 per errore

Infine, la sezione protettiva che impedisce la diffusione del calore - nella parte interna della console - non copre più la batteria, rendendo più semplice accedervi e sostituirla. La batteria ha una propria protezione isolante per limitare la dispersione di calore.

Per il resto, visivamente le due console sono praticamente identiche, quindi è difficile capire quale modello si ha di fronte. Verificate che il codice seriale della console inizi con HLE per confermare che è la versione aggiornata, in caso vi interessi.

Ricordiamo infine che il prezzo di Nintendo Switch 2 è aumentato dal primo settembre.

#Nintendo
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