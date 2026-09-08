Il nuovo modello UE di Nintendo Switch 2 è stato analizzato, ecco le differenze dalla versione di lancio

Ricordiamo infatti che, per adeguarsi alle nuove regole dell'Unione Europea legate alle batterie e al diritto alla riparazione dei dispositivi, Nintendo ha realizzato un nuovo modello. Vediamo quali sono le differenze .

Il nuovo modello di Nintendo Switch 2 sta iniziando a comparire sugli scaffali europei e ovviamente qualcuno l'ha già smontato per vedere quali sono le differenze con la versione di lancio.

Le novità del nuovo modello di Nintendo Switch 2

In un video condiviso da Nintendùo, viene spiegato che il nuovo modello ha una batteria più piccola, che può ora essere sostituita liberamente. La capacità è calata dell'1% (circa 48 mAh). Inoltre, la console - con i Joy-Con connessi - pesa 14 grammi in più.

Le viti interne ai punti di aggancio dei Joy-Con sono più visibili, poiché prima erano coperte da adesivi che segnalavano che era proibito smontare la console. Ora è più facile accedere alla parte interna della console.

Infine, la sezione protettiva che impedisce la diffusione del calore - nella parte interna della console - non copre più la batteria, rendendo più semplice accedervi e sostituirla. La batteria ha una propria protezione isolante per limitare la dispersione di calore.

Per il resto, visivamente le due console sono praticamente identiche, quindi è difficile capire quale modello si ha di fronte. Verificate che il codice seriale della console inizi con HLE per confermare che è la versione aggiornata, in caso vi interessi.

Ricordiamo infine che il prezzo di Nintendo Switch 2 è aumentato dal primo settembre.