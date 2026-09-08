Tre capolavori action a meno di 6€: Devil May Cry HD Collection per PC in offerta su Instant Gaming

Se volete rivivere le origini del cacciatore di demoni Dante, la promozione presente su Instant Gaming merita la vostra attenzione. Devil May Cry HD Collection è disponibile sul negozio di key con uno sconto dell'84% calcolato sul prezzo netto di 4,79 €, cifre che fissano il costo finale a 5,84 € con IVA al 22% inclusa . Rispetto al listino ufficiale di 30,00 €, l'acquisto vi garantisce un risparmio effettivo pari a 24,16 €. Per aggiungere la trilogia alla vostra libreria, potete utilizzare il link diretto nel box promozionale situato in alto.

La nascita dello stylish action e le caratteristiche della trilogia su Steam

Questa raccolta racchiude i primi tre storici capitoli che hanno definito il genere dello stylish action: Devil May Cry, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: Special Edition. L'esperienza vi mette nei panni del mezzodemone Dante, impegnato a sterminare orde infernali alternando fendenti di spada, colpi di pistola e la trasformazione in Devil Trigger.

Il sistema di combattimento premia la varietà e la fluidità delle combo, valutando la prestazione in ogni scontro con voti che arrivano fino al grado SSS.

Il terzo capitolo nella versione Special Edition arricchisce la formula permettendo di giocare nei panni di Vergil e di selezionare differenti stili di combattimento. La chiave acquistata su Instant Gaming fornisce la licenza digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC, con supporto ai 60 frame al secondo e al controller.