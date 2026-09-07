Un'altra persona ha riferito che la console di sua figlia è stata bandita con l'accusa di aver utilizzato sistemi per copiare le cartucce , anche in questo caso però del tutto infondata.

Il problema, come detto, è che le vittime del ban non avevano effettuato operazioni illecite , con addirittura il caso di un utente giapponese che aveva appena acquistato un Nintendo Switch 2 con un paio di giochi presso Yodobashi Camera, per poi ricevere l'amara sorpresa poche ore dopo.

Secondo diverse testimonianze, Nintendo avrebbe inflitto un'ondata di ban su Switch 2 per errore , bloccando le console di molti utenti sulla base di violazioni che tuttavia non sarebbero in realtà avvenute.

Stanno arrivando le revoche

Quando mancano ormai poche ore ai due Direct che verranno trasmessi domani e dopodomani, Nintendo sembra tuttavia essersi resa conto dell'errore e, a quanto pare, sta provvedendo a revocare i ban che ha ingiustamente inflitto.

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Peraltro, un presunto rappresentante dell'assistenza tecnica della casa giapponese ha rivelato che all'origine di quanto accaduto ci sarebbe un problema interno ai server di Nintendo, informazione quest'ultima da prendere con le pinze in mancanza di conferme ufficiali.