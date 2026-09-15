Injustice 3 potrebbe essere il misterioso picchiaduro in fase di playtest in California

Il prossimo progetto di NetherRealm Studios non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma nuovi indizi sembrano puntare verso Injustice 3 , terzo capitolo della serie di picchiaduro dedicata ai supereroi DC. Al centro della nuova indiscrezione c'è un playtest riservato organizzato in California per un misterioso gioco di combattimento. Ma come si è arrivati a Injustice 3?

La vicenda è partita da un annuncio pubblicato da Good Gamer Group, società che offre servizi di test sotto accordo di non divulgazione agli editori. Il post è stato successivamente rimosso, ma era stato individuato da EventHubs e riportava alcune caratteristiche del progetto che hanno svelato qualche dettaglio di troppo.

Injustice 2 avrà un seguito?

Il gioco veniva descritto come un "picchiaduro tripla A" e, in un altro punto, come un "importante picchiaduro 2D". Nessuno dei due elementi costituisce da solo una conferma di un progetto NetherRealm, ma il secondo risulta particolarmente interessante considerando che molti degli altri picchiaduro attualmente conosciuti in sviluppo appartengono a produzioni più piccole o utilizzano un'impostazione tridimensionale.

Un ulteriore indizio è arrivato dalla sede del test: il playtest si è svolto a Culver City, in California, la stessa città in cui ha sede Warner Bros. Games, società proprietaria di NetherRealm Studios. Si tratta di un collegamento interessante, anche se non sufficiente per identificare con certezza il gioco.

Lo studio non ha nascosto di essere al lavoro su nuovi progetti. A maggio il responsabile Ed Boon aveva dichiarato che NetherRealm stava "lavorando attivamente a un altro gioco di Mortal Kombat", aggiungendo che il team stava "sicuramente facendo anche altro". Nel corso dell'anno, inoltre, lo studio ha pubblicato annunci di lavoro per figure legate al controllo qualità e al game design.

Gli indizi a favore di Injustice 3 non si fermano qui. Nel 2025 due doppiatori coinvolti nei primi due capitoli della serie avevano lasciato intendere di essere tornati a lavorare sui rispettivi personaggi in un possibile terzo episodio, salvo successivamente correggere le proprie dichiarazioni. Ad aprile, inoltre, alcuni materiali relativi a Injustice 3 erano comparsi nel curriculum online di un artista di Warner Bros. Games.

Anche la possibile tempistica sarebbe compatibile con il progetto. Dopo Mortal Kombat 1, pubblicato nel 2023, NetherRealm sembra orientato verso un ciclo di sviluppo di circa quattro anni, come già accaduto tra Mortal Kombat 11 e il capitolo successivo. Un eventuale Injustice 3 nel 2027 permetterebbe di mantenere il ritmo di uscite.

Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali. Se il progetto fosse effettivamente Injustice 3, una presentazione entro la fine dell'anno non sarebbe impossibile, considerando che Mortal Kombat 11 fu annunciato proprio durante i The Game Awards.