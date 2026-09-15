I requisiti PC di Danganronpa 2x2 fanno discutere, lo studio di sviluppo tenta di spiegarli

I requisiti PC consigliati di Danganronpa 2×2 hanno attirato l'attenzione dei giocatori che li hanno considerati davvero elevati, soprattutto per via del fatto che stiamo parlando di quella che essenzialmente è una visual novel. Spike Chunsoft ha ora chiarito che i dati pubblicati erano stati determinati prendendo come riferimento una c onfigurazione in 4K con impostazioni grafiche elevate e che saranno successivamente aggiornati.

Spiegare la situazione

Il producer di Danganronpa 2×2, Shohei Sakakibara, è intervenuto su X per spiegare la situazione: "Per quanto riguarda le specifiche PC consigliate per Danganronpa 2×2, erano state pensate per il 4K in alta qualità, quindi vorrei aggiornarle in un secondo momento". La precisazione dovrebbe quindi portare a dei nuovi requisiti più rappresentativi dell'hardware effettivamente necessario per giocare al titolo senza puntare necessariamente alla risoluzione e alla qualità massime.

Sakakibara ha inoltre voluto tranquillizzare gli utenti Nintendo che avevano ipotizzato problemi di prestazioni sulla versione Switch proprio sulla base delle specifiche PC. Ha assicurato che il gioco è stato ottimizzato specificamente per Nintendo Switch, negando che la versione per la console possa essere particolarmente pesante. Del resto è una visual novel (questo è il nodo principale).

In un messaggio successivo, Sakakibara ha aggiunto che il gioco gira sulla sua Switch in modo "super fluido e reattivo", invitando quindi i giocatori a scegliere senza preoccupazioni la piattaforma preferita. Il team avrebbe inoltre tenuto conto delle critiche rivolte ai lunghi tempi di caricamento di Master Detective Archives: RAIN CODE su Switch: Danganronpa 2×2 dovrebbe offrire caricamenti "fulminei".

Danganronpa 2×2 è attualmente previsto per il 14 gennaio 2027 su PC, tramite Steam ed Epic Games Store, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.