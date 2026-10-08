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Microsoft svela prezzi e disponibilità del Surface Laptop Ultra con RTX Spark

Dopo la presentazione dello scorso giugno, Microsoft svela finalmente i prezzi dei nuovi Surface Laptop Ultra: le cifre sono elevate e non saranno alla portata di tutti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/10/2026
Surface Laptop Ultra

Microsoft ha ufficialmente annunciato prezzi e configurazioni del nuovo portatile Surface Laptop Ultra. Per chi non lo sapesse, si tratta di un nuovo dispositivo basato sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark. Come immaginavamo, sarà un prodotto piuttosto costoso, destinato quindi a una fascia ben precisa di utenti. Vediamo meglio i dettagli.

Quanto costano i nuovi laptop

Sebbene fosse stato presentato già a giugno, Microsoft non aveva ancora condiviso dettagli sul prezzo. Un dato particolarmente atteso, soprattutto considerando le caratteristiche e le specifiche tecniche del laptop. Ebbene, senza perderci in fronzoli, il portatile è già preordinabile negli Stati Uniti con prezzi a partire da 2.599 dollari. Le consegne inizieranno il 16 ottobre, ma vi aggiorneremo in caso di informazioni sul mercato italiano.

Microsoft Surface Ultra è il nuovo laptop con NVIDIA RTX Spark e display ultra luminoso Microsoft Surface Ultra è il nuovo laptop con NVIDIA RTX Spark e display ultra luminoso

Ovviamente il prezzo varia in base alle diverse configurazioni, quindi si può "tranquillamente" arrivare a un massimo di 5.899,99 dollari per la variante più potente con 128 GB di RAM. Ricordiamo che il laptop è dotato di display miniLED da 15" con tre porte USB-C, di cui una con sistema di sgancio magnetico integrato. In sostanza, il cavo resta collegato durante l'uso, ma si separa rapidamente se viene tirato con forza, in modo da evitare che il laptop venga trascinato o cada accidentalmente. Troviamo inoltre un trackpad con feedback aptico, CPU ARM e GPU di NVIDIA.

Un dispositivo per pochi

Si tratta di un prodotto pensato per eseguire localmente attività basate sull'intelligenza artificiale, quindi riduce la necessità di utilizzare servizi remoti per programmare o per analizzare progetti complessi. Resta da capire come verrà gestita la sicurezza, considerando che gli agenti IA potrebbero avere accesso ai file e alle risorse locali presenti sul computer.

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Potete scoprire le varie configurazioni e i prezzi annessi direttamente a questo link, in modo da farvi un'idea delle varie opzioni tra cui scegliere. Come anticipato, vi aggiorneremo in caso di disponibilità in Italia.

#Microsoft #Tecnologia
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