Microsoft svela prezzi e disponibilità del Surface Laptop Ultra con RTX Spark

Microsoft ha ufficialmente annunciato prezzi e configurazioni del nuovo portatile Surface Laptop Ultra . Per chi non lo sapesse, si tratta di un nuovo dispositivo basato sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark . Come immaginavamo, sarà un prodotto piuttosto costoso, destinato quindi a una fascia ben precisa di utenti. Vediamo meglio i dettagli.

Quanto costano i nuovi laptop

Sebbene fosse stato presentato già a giugno, Microsoft non aveva ancora condiviso dettagli sul prezzo. Un dato particolarmente atteso, soprattutto considerando le caratteristiche e le specifiche tecniche del laptop. Ebbene, senza perderci in fronzoli, il portatile è già preordinabile negli Stati Uniti con prezzi a partire da 2.599 dollari. Le consegne inizieranno il 16 ottobre, ma vi aggiorneremo in caso di informazioni sul mercato italiano.

Ovviamente il prezzo varia in base alle diverse configurazioni, quindi si può "tranquillamente" arrivare a un massimo di 5.899,99 dollari per la variante più potente con 128 GB di RAM. Ricordiamo che il laptop è dotato di display miniLED da 15" con tre porte USB-C, di cui una con sistema di sgancio magnetico integrato. In sostanza, il cavo resta collegato durante l'uso, ma si separa rapidamente se viene tirato con forza, in modo da evitare che il laptop venga trascinato o cada accidentalmente. Troviamo inoltre un trackpad con feedback aptico, CPU ARM e GPU di NVIDIA.