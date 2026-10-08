Il caricatore GXTrust per DualSense è in sconto su Amazon: ricarica rapida e gaming senza interruzioni

Su Amazon è attualmente disponibile il caricatore GXTrust per controller DualSense a soli 16,99 € rispetto al prezzo mediano di 19,99 €. Si tratta quasi del minimo storico (16,89 €). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Design compatto e ricarica veloce
Questo supporto di ricarica rapida ti permetterà di avere un controller completamente carico in meno di 3 ore ed è progettato per i DualSense. Basterà inserire il gamepad nel supporto per avviare la ricarica, grazie al design "place-on". Inoltre, essendo molto compatto, potrai comodamente posizionarlo ovunque tu voglia. L'illuminazione multicolore indica lo stato di carica, oltre a conferire un tocco di stile alla tua postazione.
Inoltre, è dotato di base antiscivolo, quindi rimarrà stabile. Nella confezione è incluso un cavo di ricarica USB-C-C da 1 metro e si collega facilmente alla PS5 o all'adattatore a parete. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.