Volano le stime finanziarie di Nihon Falcom grazie al successo di Trails in the Sky e Kyoto Xanadu

Nihon Falcom ha rivisto di nuovo al rialzo le proprie previsioni finanziarie per l'esercizio fiscale che si è concluso a settembre 2026, attribuendo il miglioramento soprattutto al buon andamento delle vendite dei suoi titoli più recenti. La società, sviluppatrice delle serie Trails e Xanadu, ha comunicato il 7 ottobre le nuove stime, che risultano sensibilmente superiori rispetto a quelle formulate in precedenza.