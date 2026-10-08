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Volano le stime finanziarie di Nihon Falcom grazie al successo di Trails in the Sky e Kyoto Xanadu

Le vendite dei remake di Trails in the Sky e il buon andamento di Kyoto Xanadu -the Blooming Phantom- hanno spinto Nihon Falcom a rivedere per la seconda volta nel corso dell'anno le proprie previsioni finanziarie.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/10/2026
Uno dei personaggi di Kyoto Xanadu

Nihon Falcom ha rivisto di nuovo al rialzo le proprie previsioni finanziarie per l'esercizio fiscale che si è concluso a settembre 2026, attribuendo il miglioramento soprattutto al buon andamento delle vendite dei suoi titoli più recenti. La società, sviluppatrice delle serie Trails e Xanadu, ha comunicato il 7 ottobre le nuove stime, che risultano sensibilmente superiori rispetto a quelle formulate in precedenza.

JRPG di successo

A contribuire alla revisione sono stati in particolare Trails in the Sky 2nd Chapter, pubblicato a livello globale lo scorso mese, e Kyoto Xanadu -the Blooming Phantom-. A questi risultati si aggiunge il successo già ottenuto da Trails in the Sky 1st Chapter, che continua a registrare vendite positive dopo l'ottima accoglienza internazionale.

Le nuove previsioni indicano ricavi per circa 27,1 milioni di dollari, contro i 22,7 milioni stimati in precedenza, con un incremento del 19,4%. La previsione relativa all'utile operativo passa invece da 13,9 a 17,6 milioni di dollari, pari a una crescita del 27,2%. La stessa percentuale di aumento riguarda l'utile ordinario, anch'esso previsto a 17,6 milioni di dollari, mentre l'utile netto sale da 9,4 a circa 12 milioni di dollari, con una crescita del 26,6%.

Trails in the Sky 2nd Chapter, la recensione di un remake magnifico Trails in the Sky 2nd Chapter, la recensione di un remake magnifico

Si tratta della seconda importante revisione al rialzo effettuata da Falcom nel corso dell'anno. Già a maggio la società aveva aumentato le proprie previsioni, portando le stime sui ricavi a un incremento del 38,4% e quelle sull'utile operativo al 69,2% rispetto alle precedenti aspettative.

La prudenza iniziale era legata soprattutto a Kyoto Xanadu -the Blooming Phantom-, un titolo del quale Falcom aveva difficoltà a prevedere le prestazioni commerciali. Il gioco non era stato infatti incluso nemmeno nel rapporto finanziario pubblicato dalla società ad agosto. I dati più recenti sembrano però indicare che il nuovo capitolo della serie Xanadu stia contribuendo in maniera positiva ai risultati complessivi dell'azienda, segno che deve aver fatto centro.

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