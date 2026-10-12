Tekken 8, Roger Jr. arriva a novembre: ecco le date di uscita del nuovo personaggio

Più precisamente, Roger Jr. sarà disponibile dall'11 novembre 2026 per chi ha acquistato il pass della terza stagione, mentre gli altri giocatori dovranno attendere il 16 novembre per poter accedere al nuovo contenuto. La differenza tra le due date è quindi di cinque giorni e segue la formula già prevista per la distribuzione dei contenuti aggiuntivi legati al pass stagionale, impiegata anche in passato.

Il nuovo trailer

L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo trailer, che offre un'ulteriore occasione per vedere il personaggio in azione. Bandai Namco ha accompagnato la presentazione con la frase "Roger Jr. è pronto a combattere", tanto per creare un po' di hype.

Il personaggio è legato alla famiglia dei canguri combattenti già visti nella serie: Roger è infatti un canguro antropomorfo che combatte sfruttando movimenti rapidi e attacchi caratteristici, mentre Roger Jr. è il figlio del personaggio originale. La sua presenza rappresenta quindi anche un ritorno di un elemento già noto agli appassionati di lunga data, che saranno contenti di rivederlo.

Tekken 8 è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam. L'aggiunta di Roger Jr. prosegue il supporto post-lancio del picchiaduro di Bandai Namco, che continua ad ampliare le opzioni a disposizione dei giocatori attraverso nuovi personaggi scaricabili e che probabilmente proseguirà fino al termine della generazione attuale.

Il trailer pubblicato in occasione dell'annuncio permette di farsi un'idea sulle tecniche di Roger Jr., in attesa del debutto ufficiale previsto per novembre.