Pokémon, a Lucca Comics & Games 2026 arriva una carta esclusiva di Pikachu: ecco come ottenerla

Come ottenerla

L'iniziativa si inserisce nel vasto programma dell'edizione 2026 dell'evento, in calendario dal 28 ottobre al 1° novembre, che sarà anche l'occasione per celebrarne la storia.

Le informazioni sulla distribuzione sono state presentate attraverso un nuovo reel su Instagram, nel quale vengono illustrate le modalità previste per ottenere la carta. Chi visiterà la manifestazione potrà ritirarla presso gli appositi punti di distribuzione (ce ne saranno diversi aperti fino alle 18:30, compreso il padiglione Pokémon), presentando il proprio biglietto d'ingresso e il braccialetto.

La distribuzione, che inizierà dal 28 ottobre e terminerà il 1° novembre, sarà limitata a una carta per ciascun biglietto (giornaliero, abbonamento, pass) e proseguirà soltanto fino all'esaurimento delle scorte disponibili, il che la renderà particolarmente appetibile per i collezionisti, visto che la disponibilità della carta non sarà garantita per tutta la durata dell'evento. Inoltre, come detto, insieme al biglietto, bisognerà mostrare il braccialetto d'accesso. Non basta presentare solo uno dei due. Chi desidera aggiungerla alla propria collezione non dovrà dare per scontato che le copie siano ancora disponibili negli ultimi giorni della manifestazione.

La distribuzione, tuttavia, non sarà riservata esclusivamente a chi raggiungerà Lucca. L'iniziativa coinvolgerà anche i Play! Pokémon Store aderenti, offrendo un'ulteriore possibilità di ottenere la carta promozionale.

Resta da vedere quanto rapidamente verranno esaurite le copie disponibili e quale sarà la risposta del pubblico durante i cinque giorni dell'evento. Per chi desidera ottenere questa versione speciale di Pikachu, il consiglio è di consultare gli aggiornamenti ufficiali e verificare in anticipo le modalità di distribuzione, così da organizzarsi per tempo.